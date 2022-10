Equipe de France : Le calendrier des Bleus pour les éliminatoires de l'Euro 2024 enfin connu

Les Bleus connaissent enfin le calendrier des matches pour les éliminatoires de l'Euro 2024 et ils auront droit à un choc en ouverture.

Alors que la Coupe du monde 2022 approche à grands pas, la France en sait un peu plus sur ce qui l'attend après la compétition organisée au Qatar.

Le choc France – Pays-Bas en ouverture

Dimanche, l'UEFA a procédé au tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2024. La France a été placée dans le groupe B en compagnie des Pays-Bas, de l'Irlande, de la Grèce et de Gibraltar.

ÉLIMINATOIRES DE L'EURO 2024 : LE TIRAGE COMPLET AVEC TOUS LES GROUPES

Et ce lundi 10 octobre 2022, la France est fixée sur le calendrier des éliminatoires. Et les Bleus commenceront immédiatement avec le plus gros morceau du groupe : les Pays-Bas, le 24 mars, avant d'effectuer un déplacement en Irlande trois jours plus tard.

Les Bleus joueront ensuite en juin 2023 contre les deux équipes considérées comme les plus faibles du groupe : Gibraltar et la Grèce.

La phase retour commencera en septembre 2023 avec la réception de l'Irlande puis un périlleux déplacement aux Pays-Bas en octobre. Les éliminatoires s'achèveront en novembre 2023 et la France recevra Gibraltar avant de se rendre en Grèce lors de la dernière journée.

LE CALENDRIER COMPLET DES BLEUS POUR LES ÉLIMINATOIRES DE L'EURO 2024

Première journée : France - Pays-Bas, le 24 mars 2023

Deuxième journée : Irlande – France, le 27 mars 2023

Troisième journée : Gibraltar – France, le 16 juin 2023

Quatrième journée : France – Grèce, le 19 juin 2023

Cinquième journée : France – Irlande, le 7 septembre 2023

Sixième journée : Pays-Bas – France, le 13 octobre 2023

Septième journée : France – Gibraltar, le 18 novembre 2023

Huitième journée : Grèce – France, le 21 novembre 2023

