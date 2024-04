Dortmund – PSG : La réponse cinglante de Luis Enrique sur les jeunes

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a lâché une réponse cinglante sur ses jeunes joueurs avant le choc contre Dortmund.

Le PSG affronte mercredi le Borussia Dortmund en demi-finale aller de Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce mardi en marge de ce choc, Luis Enrique s’est exprimé sur plusieurs sujets en rapport avec le club parisien. Le technicien espagnol a également profité de l’occasion pour faire une mise au point sur sa gestion des jeunes joueurs du PSG.

Luis Enrique s’offusque contre les critiques sur les jeunes

L’une des marques de fabrique de Luis Enrique cette saison, c’est le fait de faire jouer des jeunes de la réserve en équipe première. Le technicien espagnol a lancé lors de cette campagne des jeunes comme Ethan Mbappé, Yoram Zague ou encore Senny Mayulu. Pourtant cela ne passe toujours pas auprès de certains observateurs qui émettent des réserves sur l’inexpérience de ces jeunes lors des grands matchs. Mais pour Luis Enrique, l’inexpérience n’est pas une raison pour critiquer les jeunes.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« Si on perd, c'est parce qu'on est jeune et si on gagne ce sera de la chance ? L'âge n'est pas important. La jeunesse est prête. Je n'aime pas qu'on critique les jeunes. Les jeunes sont super prêts. Je pense à la maturité des joueurs et la façon dont ils s'entraînent, qu'ils aient 55 ans ou 26 ans », a cinglé le coach du PSG en conférence de presse.

Luis Enrique aime la pression

La figure de proue de cette jeunesse du PSG n’est d’autre que Warren Zaire-Emery qui a récemment prolongé jusqu’en 2029. Le jeune international français s’est habitué à la pression et devra répondre présent face à Dortmund, mercredi. Une pression qui s’impose également à Luis Enrique qui se plait pourtant de cette situation.

Getty

« Je suis enchanté d'être dans cette situation. Si vous n'arrivez pas à gérer cette pression... C'est nouveau pour certains ici. J'ai la chance de pouvoir profiter de ce genre de situations, d'autres arrivent à s'adapter. Cette pression est bénie. C'est toujours bien d'être en demi-finale de C1 », a expliqué l’ancien coach du Barça.