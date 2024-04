Dortmund – PSG, la pique de Ramos envers le public du BVB

L’attaquant du PSG, Gonçalo Ramos, a envoyé mardi, un message provocateur aux fans de Dortmund avant le choc contre le club allemand.

Le Paris Saint-Germain se déplace mercredi sur la pelouse du Borussia Dortmund à l’occasion des demi-finales aller de la Ligue des Champions. C’est en marge de ce choc que Gonçalo Ramos était présent en conférence de presse ce mardi. Face aux médias, l’international portugais n’a pas manqué l’occasion d’envoyer une pique aux supporters du BVB.

Gonçalo Ramos prévient Dortmund

Le PSG va affronter Dortmund pour la troisième fois cette saison après la double confrontation lors de la phase de poules. Si le club parisien s’est imposé à l’aller (0-2), il s’est fait accrocher lors du match retour (1-1). Cette dernière rencontre avait mis à nu le manque de sérénité et d’autres lacunes du PSG. Alors que les deux équipes se retrouvent des semaines après dans le dernier carré, Gonçalo Ramos estime que ce n’est plus le même Paris qui sera face au BVB, mercredi.

« C'est une équipe qu'on a déjà joué deux fois cette saison, on la connait vraiment bien. On a confiance en nos qualités, nous sommes confiants. On est plus une équipe par rapport au précédent match. On a eu plus de temps pour travailler. Nous nous connaissons bien. On a ajouté beaucoup de joueurs et maintenant nous sommes une famille. La dernière fois, tous les joueurs n'étaient pas disponibles », lance l’ancien attaquant du Benfica Lisbonne.

Ramos n’est pas impressionné par le public du BVB

La manche aller de ces demi-finales aura lieu au Signal Iduna Park, l’antre du Borussia Dortmund. C’est un stade qui a la réputation d’être invivable pour les adversaires du club de la Ruhr avec notamment le célèbre Mur Jaune. Mais pour Gonçalo Ramos, le Signal Iduna Park est un endroit idéal où il faut jouer pour remporter des titres.

« La plupart d'entre nous connaissent ce stade. C'est toujours spécial et difficile de jouer ici. Mais une équipe comme la nôtre est capable de jouer dans un tel stade, il faut être prêt à jouer ici si on veut gagner des titres », lâche le Lusitanien qui évoque ensuite les chances du PSG de remporter la Ligue des Champions cette saison. « Nous sommes ici pour gagner. Il ne reste que quatre équipes, on a donc 25% de chances de gagner la C1, si on gagne ce sera 50%. Nous sommes prêts à gagner », laisse entendre Gonçalo Ramos.