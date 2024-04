Dortmund – PSG, Emre Can met en garde Mbappé

Le milieu de terrain de Dortmund, Emre Can, a mis en garde Kylian Mbappé avant le choc contre le PSG, mercredi.

Le Borussia Dortmund reçoit mercredi le Paris Saint-Germain en demi-finale aller de la Ligue des Champions. En prélude à ce choc, Emre Can était en conférence de presse ce mardi à l’instar de son entraineur, Edin Terzic. L’international allemand a profité de l’occasion pour envoyer un message à Kylian Mbappé, arme la plus dangereuse du PSG.

Emre Can sait comment arrêter Kylian Mbappé

C’est la troisième fois que le Borussia Dortmund et le PSG vont s’affronter cette saison. Les deux équipes s’étaient déjà rencontrées par deux fois lors de la phase de poules (2-0 pour le PSG à l’aller et 1-1 au retour). En ce moment, le BVB et Paris n’étaient que des outsiders dans la compétition reine des clubs européens. Mais les tendances ont changé et les deux écuries sont désormais à un pas d’une finale de Ligue des Champions.

L'article continue ci-dessous

Getty

Du côté du PSG, il va falloir faire très attention à un certain Kylian Mbappé, atout numéro un des Parisiens. Un joueur qu’Emre Can considère comme le meilleur mais a la clé pour l’arrêter mercredi. « Mbappé est peut-être le meilleur joueur du monde. On se prépare bien sûr, idéalement il faut le doubler et le défendre ensemble, mais aussi les autres joueurs parisiens », a déclaré l’ancien joueur de Liverpool face aux médias.

Edin Terzic veut mettre fin au rêve du PSG

Après Emre Can, c’était au tour d’Edin Terzic de se prononcer sur les forces offensives du PSG. Parmi elles, deux anciens joueurs du Borussia Dortmund notamment, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. S’il n’a pas côtoyé le Français, le technicien germano croate a pu profiter des qualités du Marocain pendant quelques temps. Toutefois, Edin Terzic veut mettre fin au rêve de son ancien protégé de remporter la Ligue des Champions avec le PSG.

Getty

« Je n'ai pas travaillé avec Ousmane ici, mais je connais très bien Achraf. Il a montré des performances exceptionnelles ici. Il nous a vraiment fait mal lors du premier match de la phase de groupes. Cependant, nous voulons l'empêcher d'atteindre la finale », a lâché l’entraineur du BVB.