Del Piero : "Zidane est de retour au Real Madrid plus tôt que je ne le pensais"

La légende de la Juventus a commenté le retour de son ancien coéquipier sur le banc du Real Madrid et sur la "rimonta" des Bianconeri.

En crise cette saison, le a rappelé Zinedine Zidane à son chevet. Un peu plus de huit mois après son départ du club, le Français a signé son retour dans son club de coeur afin de redresser la barre et de relever un nouveau défi après avoir remporté trois Ligues des champions chez les Merengue. Dans un entretien accordé à Marca, Alessandro Del Piero a donné son avis sur le retour précipité de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid.

"J'ai été un peu surpris, d'autant plus qu'il l'a fait plus tôt que prévu. Zizou aime Madrid, vit avec sa famille et entretient des liens étroits avec le club. Ce n'était pas une grosse surprise, mais c'est arrivé très vite. Je pense que Florentino Pérez a eu l’idée claire de ramener Zinedine Zidane, qui a remporté trois matchs consécutifs en . C'est une signature intelligente", a commenté la légende de la .

"La Juventus a acheté Cristiano Ronaldo pour la C1"

L'article continue ci-dessous

Alessandro Del Piero est revenu sur l'exploit de la Juventus en C1 : "Ce n'était pas une grande surprise pour les gens comme moi qui savent ce que la Juve a été pendant longtemps. Pour ceux d'entre nous qui connaissent le club, sa mentalité, les joueurs ... c'est quelque chose qui pourrait arriver. Ce n'était pas étonnant. Ce n'était pas facile, mais ils ont fait un match parfait. Ils ont réussi dans des situations concrètes et l'Atlético a disparu pendant le match. Encore plus de mérite face à une équipe de Simeone ? Oui absolument. La Juve a très bien préparé le match. Ils ont essayé de chercher les faiblesses de l'Atletico et ce n’était pas facile car ils sont bons en défense".

"Le triplé de Cristiano Ronaldo ? C'est pourquoi la Juventus l'a acheté. C'est un champion qui a déjà remporté le titre, qui sait ce que c'est que de jouer ce genre de match difficile, avec un excellent football et des buts marqués. Il est concentré sur cet objectif, la Juve l'a signé et le plan va jusqu'à présent parfaitement. Si vous avez un joueur qui marque un but par match et qu'il y a un choc qui ne marque pas ... il vous manque quelque chose. Cela peut arriver, il n'y a pas de règle qui dit que vous devez marquer tous les buts. Pour moi, cela fait partie du jeu et vous devez le laisser tranquille, car dans un ou deux matchs, il marquera à nouveau", a ajouté l'ancien attaquant de la Juventus.

L'Italien a encensé le technicien de : "Pep Guardiola est un génie. Ce qu'il a construit à Barcelone avec six titres en un an est unique, non seulement pour les victoires, mais pour la manière dont elles ont été jouées. Ils ont dominé le jeu, à chaque match, et c'était très agréable de les voir jouer. Vous essayez de le faire dans d'autres pays. Il ne pouvait pas gagner la Ligue des champions avec le Bayern et maintenant à City, il a une grande opportunité. Il a battu plusieurs records l'année dernière et fait un excellent football".