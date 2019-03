Portugal - Cristiano Ronaldo, le retour du roi

Après 265 jours d'absence, le capitaine du Portugal fait son retour en sélection nationale. Une icône adulée et encensée par ses coéquipiers.

Le roi est de retour, longue vie au roi. Recordman de sélections avec le (154 apparitions) et meilleur buteur de l'histoire (85 buts), Cristiano Ronaldo a mis sa carrière internationale entre parenthèses l'été dernier après l'élimination en huitièmes de finale de la contre l' . L'attaquant de 34 ans a fait l'impasse sur la Ligue des Nations préférant se reposer et profiter des trêves internationales pour s'adapter à sa nouvelle équipe et vie à Turin.

Exempté des rassemblements de septembre, octobre et novembre, Cristiano Ronaldo a vu la jeune garde briller sans lui. Selon la presse portugaise, à l'image de Lionel Messi, le capitaine de la Seleção était annoncé de retour en sélection en 2019. Neuf mois après, Cristiano Ronaldo fait son retour avec le Portugal afin d'aider sa patrie face à l' et la dans le cadre des qualifications pour l' . Le Portugal a écrasé sa poule en Ligue des Nations. Bernardo Silva a brillé, André Silva a marqué plusieurs buts, mais en réalité rien n'a changé : Cristiano Ronaldo reste le roi incontesté. Et tant qu'il sera là, d'autres rois il n'y aura pas.

Cristiano Ronaldo adoubé par les autres joueurs

"Quand un joueur comme Cristiano rejoint une sélection forte, nous sommes encore plus forts. Tous les Portugais sont fiers d'avoir un joueur qui représente si bien son pays, et qui, malgré l'âge qu'il a, gagne trois Ligues des champions consécutives et marque plus de trente buts par saison. C'est un plaisir d'avoir notre capitaine de retour pour marquer et nous aider dans nos objectifs", se réjouissait Bernardo Silva devant la presse, lui qui a été le leader technique en l'absence du capitaine et s'affirme comme son premier lieutenant. "Cristiano Ronaldo, c’est simplement le meilleur joueur du monde qui revient dans son équipe. N’importe quelle équipe est plus forte avec lui", a ajouté Fernando Santos, heureux de retrouver le meilleur joueur de l'histoire du Portugal sous ses ordres de nouveau.

Le coéquipier de l'attaquant portugais à la , qui l'a vu à l'oeuvre ces dernières semaines, João Cancelo ne contredira pas tout ce beau monde : "Cristiano Ronaldo ne doit rien démontrer à qui que ce soit. Il écrit l’histoire aussi bien en sélection qu’en club, partout où il joue. Il est évident que son retour en équipe nationale ajoute énormément de qualité à l’effectif". Les vingt-deux autres joueurs sélectionnés et l'ensemble du staff technique s'inclinent devant le retour de Cristiano Ronaldo.

Même chez les adversaires, le retour de Cristiano Ronaldo est souligné et redouté à l'image des éloges d'Andriy Shevchenko à l'encontre de l'attaquant Portugais : "C'est le champion d'Europe en titre et ils ont une équipe très forte. Cristiano Ronaldo est un des meilleurs joueurs du monde et j'ai beaucoup de respect pour lui. Lors des derniers matches il a montré qu'il est en grande forme. C'est plus qu'un bon joueur : c'est un leader, un symbole".

CR7 toujours au sommet

Reposé, gonflé à bloc, Cristiano Ronaldo est toujours autant affamé. Le capitaine de la Seleção entame ce vendredi soir la défense de son titre de champion d'Europe remporté en 2016 en et nul doute qu'il aura à coeur de briller pour son retour. L'attaquant de la Juventus n'a probablement jamais été aussi bien entouré en sélection. La confirmation de Bernardo Silva, l'émergence du phénomène João Felix, l'expérience de Pepe, la fougue de João Cancelo, l'affirmation d'André Silva... Cristiano Ronaldo revient dans une équipe qui pour la première fois depuis bien longtemps a assuré sans lui.

"Tout le monde disait que le Portugal se résumait à Cristiano Ronaldo, mais ils ont prouvé que ce n'était pas vrai. Ils ont une bonne équipe. Bien sûr, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas besoin de Cristiano. C'est fou de dire cela. Bien sûr, si Cristiano est là, le Portugal sera plus fort. Ils se sont très bien débrouillés, mais avec Cristiano ce serait différent, c'est sûr", a constaté Deco. Si l'équilibre de l'équipe n'est pas bouleversé, il n'en reste pas moins vrai que l'ajout d'une arme comme Cristiano Ronaldo peut faire du Portugal de Fernando Santos un candidat à sa propre succession à l'été 2020.

Trop esseulé durant la Coupe du monde 2018 avec une jeunesse encore timide, le patron de la Seleção a laissé neuf mois à la nouvelle génération pour s'émanciper et s'affirmer. Cristiano Ronaldo voudra maintenant trouver sa place dans une équipe collective bien rodée afin de préparer le Final Four de la Ligue des Nations devant son public en juin prochain. Un rendez-vous très certainement coché par le quintuple Ballon d'Or tant l'opportunité de remporter un nouveau titre avec sa sélection, qui plus est à la maison, seize ans après le traumatisme de l'Euro 2004, est plus qu'imaginable. Requinqué, mieux entouré que jamais, Cristiano Ronaldo est de retour pour faire ce qu'il fait le mieux : marquer et gagner.