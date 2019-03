Pour José Mourinho, Kylian Mbappé est "invendable, inaccessible"

Le Special One a encore évoqué Kylian Mbappé dans un entretien accordé au Canal Football Club, ce dimanche.

Kylian Mbappé a beau avoir affirmé haut et fort qu'il resterait au la saison prochaine, l'avenir du prodige français reste sur toutes les lèvres.

Ce dimanche, le quotidien As indiquait par exemple qu'un transfert de l'international français n'était pas inenvisageable pour le Real Madrid. José Mourinho n'est clairement pas de cet avis. Selon le Special One, la star du Paris Saint-Germain est tout simplement inaccessible actuellement.

"Selon moi, c'est celui qui a la valeur marchande la plus importante aujourd'hui", a déclaré le technicien portugais dans des propos accordés au Canal Football Club. "Si j'entraînais un club, je ne penserais même pas à Kylian Mbappé, parce qu'il est invendable, inaccessible. Si quelqu'un veut se risquer à l'acheter, bonne chance !".

Il a aussi été question d'autres thèmes dans cet entretien, où Mourinho s'est également confié sur ses aspirations personnelles. "Jour après jour, l’entraînement me manque. Je ne vais pas vous le cacher, quelque chose me trotte dans la tête. Gagner un cinquième championnat et une nouvelle ligue des champions avec un troisième club".

L'article continue ci-dessous

Enfin, l'ancien entraîneur du , qui garde un regard avisé sur l'actualité du club, est revenu sur le retour de Zinédine Zidane sur le banc de la Maison Blanche.

"Je ne pense pas qu’on puisse encore parler de carrière le concernant. Mais en très peu de temps, il a fait ce que personne n’avait réussi auparavant, c’est à dire gagner 3 Ligues des champions consécutives. Maintenant, il débute une nouvelle étape dans sa carrière. Il doit construire une équipe, il doit prendre des décisions, acheter des joueurs, en vendre. Il doit les entrainer, leur transmettre sa philosophie de jeu. Je pense qu’il est probablement la meilleure personne pour ce club".