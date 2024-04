Déchainé, Mbappé a répondu à ses détracteurs et aussi... aux supporters du Barça

La star parisienne, Kylian Mbappé, a répondu présent lors du match retour contre le Barça. Et il s’est même permis de narguer les socios du Barça.

Kylian Mbappé a été le héros de la qualification parisienne face au FC Barcelone ce mercredi (4-1). Attendu au tournant après son décevant match à l’aller, le crack bondynois a livré la meilleure des réponses en inscrivant un doublé.

Mbappé a guidé Paris vers les demies

L’international français a planté le pénalty de 3-1 pour mettre les siens devant sur l’ensemble des deux matches. Puis, en toute fin de rencontre, et alors que le Barça poussait pour arracher la prolongation, il a inscrit le quatrième but en conclusion d’un contre. Un but qui a soulagé tout le monde dans le camp parisien et douché définitivement les illusions barcelonaises.

Avec ce doublé, Mbappé s’est rappelé au bon souvenir de Barça. En 2021, il avait déjà signé une magnifique performance en terre catalane en scorant un triplé. Ce mercredi, il aurait d’ailleurs pu faire aussi bien puisqu’il a eu deux tentatives au cœur de la première période, repoussée successivement par Ter Stegen et Jules Koundé.

10 buts en Ligue des Champions cette saison

La prestation de Mbappé a suscité de l’admiration chez beaucoup d'observateurs. Habib Beye, le commentateur de Canal+, lui a notamment tiré son chapeau. « Il a mis un doublé et les grands joueurs marquent de leur empreinte les grands matches. Il a aussi travaillé pour son équipe. Et au moment où il doit permettre à son équipe de souffler, il est là aussi », a-t-il déclaré.

Son entraineur Luis Enrique, qui l'a tant agacé ces dernières semaines, y est aussi allé de ses compliments envers sa vedette. "La partie de Kylian Mbappé ? Aujourd’hui, il a été un leader du début a la fin. Et quand l’équipe le voit comme ça, elle est prête à le suivre", a confié le coach parisien.

Ce n’est pas la première fois cette saison que Mbappé se réveille au meilleur moment pour guider son équipe vers la qualification. Ça a déjà été le cas lors du précédent tour face à la Real Sociedad. A l’Anoeta, il avait déjà claqué un doublé. Et, si l’on compte la phase de poules de cette C1, il totalise déjà 10 buts dans la compétition cette saison.

Il a chambré les supporters du Barça

Evidemment, après une telle prestation, Mbappé était aux angles. Et il ne s’est pas gêné pour laisser éclater sa joie. Un peu trop même. Au moment de quitter la pelouse de Montjuic, et en bon futur merengue, il est allé chambrer les supporters locaux. Il a gesticulé des deux mains et crier des mots qui n’étaient certainement pas des amabilités. Ça lui a valu quelques insultes en retour et des projectiles jetés en sa direction. Le numéro 7 parisien aurait assurément pu se passer de cette réaction, mais au vu de ce qu’il a subi comme critiques ces derniers jours on lui pardonnera volontiers.