Barça, la presse catalane s’attaque à Mbappé et au PSG

La presse catalane a provoqué Mbappé et le PSG avant le choc du Barça contre le club parisien, mardi.

Le Barça reçoit ce soir le PSG en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Victorieux à l’aller (2-3), le club est bien parti pour retrouver le dernier carré de la compétition. En tout cas, l’optimisme est de mise en Catalogne où même les médias se prêtent au jeu des provocations d’avant-match. Kylian Mbappé et le PSG en ont d’ailleurs pris pour leur compte dans les journaux barcelonais ce mardi.

Mbappé et le PSG moqués par la presse catalane

Les médias catalans sont très confiants à quelques heures du quart de finale retour de C1 entre le Barça et le PSG. Si le quotidien Sport fait preuve de simplicité à sa une avec un « Força Barça ! », le média va plus loin en expliquant dans ses colonnes que toute la Catalogne s’attend à « une autre nuit magique afin de retrouver les demi-finales pour la première fois depuis cinq ans ». Mais le journal pro-Barça ne s’arrête pas là. Sport s’attaque ensuite à Kylian Mbappé avec un tacle sur la puissance financière du PSG dans un édito.

Getty Images

« Avec Lewandowski, la seule star que les finances du club pouvaient se permettre, et la meilleure académie du monde, quelque chose dont nous devrions tous nous vanter davantage, le club a pris son envol et a mis le PSG super-millionnaire de Mbappé dans les cordes. Aujourd’hui, nous reverrons une équipe de onze joueurs contre Mbappé et dix autres joueurs », écrit le média espagnol.

Les médias pro-Barça rappellent de mauvais souvenirs au PSG

Outre Sport, Mundo Deportivo n’est pas resté en marge de ces messages de provocation envers le Paris Saint-Germain. Mais l’autre média pro-Barça sera plus modeste en appelant plutôt à une mobilisation des supporters pour pousser les joueurs. « Une clameur ! », titre notamment le journal qui tacle à son tour le PSG sur les dernières confrontations en match à élimination directe contre le Barça en Ligue des Champions.

(C)Getty Images

« L’histoire est du côté du Barça contre les Parisiens. Les Blaugranas ont déjà éliminé le PSG de la Ligue des champions lors de deux quarts de finale (2013 et 2015) et en huitièmes de finale de la remontada héroïque en 2017 », se remémore Mundo Deportivo.

Barcelone pense déjà au Real Madrid

De son côté, Catalunya Radio se projette déjà sur le match d’après du Barça qui a un classico contre le Real Madrid dimanche prochain. « La semaine est décisive. Mardi, le billet pour les demi-finales de la Ligue des champions sera en jeu et dimanche, il y aura le clasico (face au Real Madrid en Liga). Une victoire au Santiago Bernabeu rapprocherait le Barça à cinq points de la tête du classement », explique la radio barcelonaise qui n’a pas manqué de souligner la présence du président, Joan Laporta, à l’entrainement du Barça dans la matinée de ce mardi.