David Ginola peste contre le PSG pour la gestion du cas Mbappé

David Ginola a fustigé lundi la gestion du cas de Kylian Mbappé par le PSG.

Le PSG joue son destin en Ligue des Champions ce mardi soir. Le club francilien affronte le Borussia Dortmund en demi-finale retour de la compétition reine des clubs. Après leur défaite à l’aller (1-0), les Parisiens doivent renverser la situation face à leur public afin de se qualifier pour la finale. Le PSG compte surtout sur Kylian Mbappé pour lui faciliter la tâche. Mais à quelques heures de la rencontre, David Ginola a fait une sortie cinglante sur le PSG et le natif de Bondy.

David Ginola ne comprend pas le départ libre de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé joue son dernier match de Ligue des Champions au Parc des Princes ce mardi. L’international français va, en effet, rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Le champion du monde 2018 compte ainsi offrir au PSG le seul trophée qui lui manque avant de rallier la capitale espagnole. Cependant, Kylian Mbappé va signer au Real Madrid en tant que joueur libre puisque son contrat avec Paris arrive à expiration en juin prochain. Pour David Ginola, c’est inadmissible qu’un tel joueur parte librement.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« Je vous dis tout de suite que si j’avais été directeur sportif, Kylian Mbappé ne serait jamais parti. En tout cas, pas pour zéro… Soyons clairs : on ne peut pas aller contre la volonté d’un joueur qui a envie de partir, surtout aujourd’hui avec l’arrêt Bosman. Et ce n’est pas que je me prétends meilleur que d’autres, pas du tout », déplore l’ancien joueur du PSG dans les colonnes du Figaro.

Ginola s’en prend au PSG

Kylian Mbappé va quitter le PSG librement certes, mais le joueur et le président, Nasser Al-Khelaïfi, auraient conclu un accord pour que le club ne perde pas si gros financièrement. Le Bondynois aurait notamment renoncé à une partie de ses primes et devrait verser un pourcentage de celle à la signature avec le Real Madrid au PSG. Pour David Ginola par contre, le PSG a très mal géré le départ de Kylian Mbappé.

« Ce qui me chagrine le plus, c’est que celui qui est appelé à être le meilleur joueur du monde sur les 10 prochaines années, et qui joue au PSG, va partir, sans doute pour faire le bonheur du Real. A priori, Mbappé et Al-Khelaïfi ont scellé un accord pour que le club ne soit pas lésé sur le plan financier, même si les contours de cet engagement restent flous… Je pense qu’il devrait y avoir plus de clarté. Tout ce flou… Le football a bien changé. On est tellement dans une forme de proximité tout en étant hyper distants des joueurs… », enrage-t-il.