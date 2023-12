Daniel Riolo allume Franck Haise et Lens malgré la victoire contre Séville

Le RC Lens battait, mardi soir, le FC Séville dans le cadre de la 6e journée de Ligue Europa. Mais Riolo n’est pas satisfait des Sang et Or.

Pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions, le Racing Club de Lens accueillait le FC Séville au Stade Bollaert-Delelis. Bien que les Sang et Or aient remporté la rencontre, Daniel Riolo critique Haise et ses hommes, en les comparant à Lille en compétition européenne.

Lille mieux que Lens en Ligue des champions, selon Riolo

Eliminé depuis la cinquième journée à la suite de sa lourde défaite contre Arsenal (6-0) à Londres, le RC Lens a conservé sa place en Europe, mardi soir. Bien qu’ils aient été dominés par les Sévillans, les Sang et Or ont réussi à s’imposer en arrachant une victoire (2-1) à l’issue de la rencontre. Mais selon le journaliste et éditorialiste RMC, Lens aurait pu mieux faire et rester en C1 plutôt que de se faire envoyer en Ligue Europa.

« Il doit y avoir quelques Lensois qui ont une pointe de regrets en disant qu’il y avait même matière à faire mieux. Il y a deux ans, Lille était sorti d’un groupe homogène un peu de ce genre avec le PSV, Wolfsburg et Salzbourg. C’est moins fort que cette année où il y avait quand même Arsenal, qui était nettement au-dessus mais ils étaient allés en 8es. Je crois que Lens pouvait faire un peu mieux mais on va dire que le PSV est un club plus grand », a rappelé Daniel Riolo.

« Ils ont mal fait le métier »

S’ils ont timidement démarré la rencontre, les Lensois ont réussi à arracher la victoire significative à une qualification aux 16es de finale de la Ligue Europa. Mais selon le journaliste français, Franck Haise et ses hommes ont mal fait les choses.

« Je trouve qu’ils ont mal fait le métier. Quand tu as un match couperet et que tu as la qualif au bout, tu ne retiens que la qualif. Je pense que les Lensois font la fête et qu’ils sont très heureux. Maintenant, la suite, c’est dans deux mois, tu as le temps d’y penser, d’effacer tout ce qu’il n’y a pas eu de bien dans ce match, à tête reposée. La qualif, évidemment que tu la prends. Tu es dans un groupe où Séville est une équipe qui a plus d’expérience, qui est plus grande que toi. Ce soir (mardi, Ndlr), tu la bats même si tu as fait un match à l’envers. Ils ont démarré le match, c’était au-delà de la trouille », a ajouté Riolo avant de poursuivre.

« Il se qualifient en Ligue Europa, une compétition plus dimensionnée pour eux. Aller en Ligue Europa en finissant troisième après avoir goûté la Ligue des champions, ça te permet peut-être de grandir un peu plus vite, ça t’apporte une expérience supplémentaire et que ça te forme. Il vaut mieux y aller par ce biais parce que ça t’apporte un peu d’argent et d’expérience que d’y aller en terminant 4e de ton championnat. Il n’y a que du positif pour Lens », a-t-il poursuivi.