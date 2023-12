Lens – Séville : Les Sang et Or restent en Europe (2-1)

Lens affrontait Séville mardi dans le cadre de la 6e journée de Ligue des Champions. Score final, 2-1.

Le RC Lens recevait Séville mardi à l’occasion de la 6e journée de la Ligue des Champions, exercice 2023-2024. Dans ce match aux allures d’un barrage d’accession à la Ligue Europa, c’est le RC Lens qui obtient le ticket au bout du suspens.

Une première partie insipide

Le match a débuté avec intensité des deux côtés. C’est Lens qui s’est signalé en premier avec Wahi, qui tentait une longue frappe, sans danger pour Dmitrovic (3e). La rencontre a tourné ensuite à l’avantage du FC Séville qui remportait tous les duels. Acculés, les Lensois commettaient beaucoup d’erreurs techniques et tactiques dans le premier quart d’heure. A la 29e minute, Seville s’offrait la première occasion nette de la rencontre avec une frappe d’Ivan Rakitic, détournée en corner. Les Andalous ont largement dominé cette première mi-temps mais ne sont pas parvenus à trouver le chemin des filets.

Une fin de match mouvementée

Lens est revenu en seconde partie avec de meilleures intentions. Mais les Sang et Or affichaient toujours des déchets techniques dans le jeu. Les Lensois se sont même fait peur sur une frappe de Pedrosa qui heurtait la barre de Samba (63e). Quelques minutes plus tard, un penalty est sifflé en faveur du RC Lens pour une faute sur Medina. La sentence est exécutée par Frankowski qui prenait Dmitrovic d’un contre-pied (1-0, 62e). La même sanction sera prononcée ensuite sur les Lensois cette fois-ci. Sergio Ramos a d’abord buté sur Samba avant d’avoir une nouvelle chance puisque le gardien français n’était pas sur sa ligne. L’Espagnol ne s’est pas raté cette fois-ci et égalisait sur une belle panenka (1-1, 79e). Malgré les assauts de Séville, c’est Lens qui a le fin mot avec le but de la victoire d’Angelo Fulgini dans le temps additionnel, qui envoie les Sang et Or en Ligue Europa (2-1, 90+6). Champion en titre de la C3, Séville dit ainsi adieu à l’Europe cette saison.