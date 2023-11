Arsenal a administré une véritable correction au RC Lens en match de poules de Ligue des champions, ce mercredi soir.

Tombeur d'Arsenal au match aller à Lens (2-1), le RCL visait un nouvel exploit ce soir sur le terrain des Gunners afin d'espérer poursuivre l'aventure européenne cette saison.

Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu... En effet, le club artésien a concédé l'ouverture du score dès le quart d'heure de jeu.

Havertz déboule devant le but artésien et place un extérieur du pied gauche victorieux.

Gabriel Jesus double la mise quelques instants plus tard et à la 23e Saka portait le score à 3-0, puis 4-0 4 minutes plus tard avec une réalisation signée Martinelli.

Odegaard, auteur d'une reprise du gauche lumineuse peu avant le repos, parachevait la leçon d'anglais dans le temps additionnel du premier acte.

Le second allait voir le Gunners obtenir, puis transformer, un penalty par l'entremise de Jorginho.

Lens est éliminé de la Ligue des champions après ce 6-0 retentissant. Jeu, set et match.