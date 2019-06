Brésil - Willian remplace Neymar pour la Copa America

Contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure à la cheville, Neymar sera remplacé dans la liste brésilienne par Willian.

Le choix du sélectionneur brésilien Tite s'est donc porté sur Willian pour prendre la place de Neymar, qui a été contraint de déclarer forfait, dans le groupe brésilien pour participer à la Copa America, que la Seleçao disputera à domicile à partir du 14 juin prochain.

La Fédération brésilienne a donc fait savoir ce vendredi que ce serait l'ailier de qui remplacerait la star du PSG. Le joueur de 30 ans, récent vainqueur de l'Europa League avec Chelsea, compte 63 sélections avec le (8 buts). Appelé pour la Coupe du Monde en , il avait été laissé de côté depuis le mois de novembre par Tite pour un match amical contre le Cameroun.

Willian está convocado para a #SeleçãoBrasileira que disputará a Copa América. 🇧🇷⚽



Ele ocupará a vaga de Neymar Jr., desconvocado após amistoso contra o Catar.



Saiba mais >> https://t.co/JIXrxTdE6h pic.twitter.com/AKwQkUgT3T — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 7 juin 2019

Déjà dans la tourmente après avoir été accusé de viol, Neymar s'était blessé à la cheville mercredi soir lors du match amical remporté par son équipe contre le (2-0). Victime d'une déchirure des ligaments de la cheville droite, il devrait être absent entre six semaines et quatre mois, et avec donc dû déclarer forfait pour le tournoi.

Le Brésil disputera le match d'ouverture le 14 juin contre la , avant de retrouver successivement le le 18 juin et le le 22 juin, dans le cadre de la phase de poules. Les coéquipiers de Coutinho espèrent remporter la compétition pour la première fois depuis 2007.