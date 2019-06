Brésil - Quelle durée d'indisponibilité pour Neymar ?

Blessé à la cheville et forfait pour la Copa America, Neymar ne sait pas s'il pourra reprendre l'entraînement dès le début de saison avec le PSG.

Blessé à la cheville lors du match amical du contre le ce mercredi (2-0), Neymar a été contraint de déclarer forfait pour la Copa America , qui se déroule dans son pays à partir du 14 juin prochain. Il souffre en effet selon les premiers examens médicaux d'une déchirure ligamentaire à la cheville droite.

La question est désormais de savoir si la star du PSG pourra faire son retour sur les terrains pour le début de la saison prochaine. La durée d'indisponibilité de l'Auriverde pourrait varier fortement en fonction de la gravité de la blessure, qui doit encore être précisée dans les jours à venir.

L'article continue ci-dessous

Six semaines à quatre mois d'absence

Ancien médecin du PSG et l'équipe de , Alain Simon a livré un premier verdict dans les colonnes de L'Equipe : "Le temps d'immobilisation est de minimum trois semaines et cette période peut aller jusqu'à six semaines selon la gravité de la blessure" , avant d'évoquer "au moins trois semaines" de rééducation. Soit un total compris entre six et neuf semaines avant un retour à la compétition.

Le problème est que c'est la cheville droite qui est touchée, pied où Neymar a déjà connu deux graves blessures au cinquième métatarsien qui lui ont fait manqué plusieurs mois de compétition avec le PSG ces deux dernières saisons. "Il s'agit de voir aux images si cette nouvelle blessure n'a pas tiré sur le cinquième métatarsien. Si c'est le cas, à mon avis, une opération sera inévitable. Et, là, l'indisponibilité peut aller jusqu'à quatre mois" , poursuit Alain SImon. Ce qui signifierait un retour à la compétition seulement début octobre.

Le joueur doit dans tous les cas purger encore un match de suspension lors du Trophée des champions qui se disputera le 3 août à Shenzen contre Rennes. Il est également suspendu pour les trois premières rencontres de Ligue des champions après ses insultes envers le corps arbitral du match perdu contre . Une sanction dont son appel sera jugé le 18 juin .