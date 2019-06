Officiel - Neymar forfait pour la Copa America avec le Brésil

Victime d'une rupture des ligaments à sa cheville droite, l'attaquant du PSG doit renoncer à la Copa America qui démarre le 15 juin prochain.

Sorti blessé après à peine un quart d'heure de jeu dans la nuit de mercredi à jeudi, lors d'un match de préparation à la Copa America, Neymar est désormais fixé sur son sort : il ratera bien le tournoi sud-américain qui se joue à domicile. La fédération brésilienne (CBF) a indiqué que l'attaquant parisien souffrait d'une rupture des ligaments à sa cheville droite.

"Après avoir subi une entorse à la cheville droite lors du match de mercredi contre le , Neymar a été évalué et soumis à des tests d'imagerie complémentaires qui ont confirmé une rupture du ligament à la cheville", a précisé l'instance du football brésilien dans un communiqué.

Tite et son staff vont désormais se pencher sur un remplaçant pour la Copa America, qui démarre dans un peu plus d'une semaine avec - en match d'ouverture. "En raison de la gravité de la blessure, Neymar n'aura pas les conditions physiques et le temps de récupération nécessaire pour participer à la Copa America Brazil 2019. Ce jeudi, le comité technique de l'équipe nationale brésilienne commencera à définir un remplaçant."

La star brésilienne a été vue en larmes sur le banc après sa sortie du terrain. Il a dû être aidé par des membres du staff brésilien pour retourner aux vestiaires. Neymar a récemment perdu son statut de capitaine au profit de son coéquipier du PSG, Dani Alves.