Bradley Barcola fixé, le PSG tremble !

Sorti sur blessure lors du match contre les U23 de la Côte d’Ivoire, Bradley Barcola vient d’être fixé sur sa blessure.

Après seulement 25 minutes jouées contre les Eléphanteaux de la Côte d’Ivoire, vendredi soir, lors du premier match amical de l’Equipe de France Espoirs, Bradley Barcola a inquiété non seulement son sélectionneur Thierry Henry, mais aussi le Paris Saint-Germain, son club. Ce samedi, le joueur vient d’être fixé sur sa blessure.

Titi pessimiste pour son joueur

Attaquant du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola n’a pas pu savourer la victoire (3-2) de l’Equipe de France Espoirs contre les Ivoiriens de la même catégorie. Titulaire face aux Eléphanteaux, l’attaquant du club de la capitale française a cédé sa place peu avant la demi-heure de jeu après avoir été touché à la cuisse. Interrogé en fin de rencontre, le sélectionneur des Bleuets s’est montré un peu pessimiste pour son joueur.

« Déçu pour lui (Barcola) et le PSG. Des joueurs sont arrivés avec des petits pépins mais lui n’avait rien. Malheureusement, il se blesse. On va voir ce qu’il s’est passé et analyser le match. Je ne sais pas combien de temps. Je ne suis pas docteur. Mais excusez-moi c’est chiant. On met jamais les mecs en danger », a déclaré Thierry Henry.

L'article continue ci-dessous

Barcola fixé sur sa blessure

Au lendemain de sa blessure, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais vient de connaître son sort. A en croire les informations de L’Equipe, l'attaquant de 21 ans a passé une IRM dans la matinée du samedi 23 mars 2024 à Châteauroux et l'examen a confirmé qu'il souffrait d'une lésion aux ischios.

Getty

En effet, selon le quotidien sportif français, Bradley Barcola devrait être forfait pour plusieurs matches avec le Paris Saint-Germain. L’ancien Lyonnais, qui est déjà rentré à Paris ce samedi, manquera probablement le Classico à Marseille (le 31 mars) puis la demi-finale de Coupe de France contre Rennes (le 3 avril).