France Espoirs : Grosse tuile pour Barcola, Thierry Henry ne rassure pas

Thierry Henry a tenu des propos inquiétants après la blessure de Bradley Barcola avec les Espoirs, vendredi.

A l’instar de l’Equipe de France, les Espoirs sont également en préparation lors de ce mois pour les Jeux Olympiques. Ce vendredi, les U23 de la France étaient aux prises avec l’équipe de la Côte d’Ivoire de la même catégorie. Un match remporté par les Bleuets aux forceps (3-2). Mais la grosse tâche de la soirée est la sortie sur blessure de Bradley Barcola. Une blessure d’inquiétante d’autant plus le sélectionneur, Thierry Henry, n’était pas très rassurant sur l’état de la pépite française en fin de match.

Coup dur pour Barcola et les Espoirs

Un premier match test et déjà un premier blessé dans le rang des Espoirs. Opposée à la Côte d’Ivoire, l’Equipe de France U23 s’est imposé dans la douleur. Et si la douleur s’est atténuée avec cette victoire, ce n’est certainement pas le cas de Bradley Barcola. Titulaire face aux Eléphanteaux, le jeune attaquant du PSG a cédé sa place peu avant la demi-heure de jeu.

Une sortie intervenue après qu’il a été touché à la cuisse. Dès sa sortie, Bradley Barcola a été pris en charge par le staff médical qui a strappé sa jambe gauche avec de la glace sur le champ. Cependant, il est peu probable que l’ancien lyonnais reste avec le groupe, surtout pas après les propos de Thierry Henry en fin de match.

Thierry Henry pessimiste pour Barcola

En attendant les premières analyses, la situation de Bradley Barcola reste préoccupante. L’incertitude tourne notamment autour de la durée d’indisponibilité de l’attaquant du PSG. Et même Thierry Henry n’en parle pas avec assurance.

« Déçu pour lui et le PSG. Des joueurs sont arrivés avec des petits pépins mais lui n’avait rien. Malheureusement, il se blesse. On va voir ce qu’il s’est passé et analyser le match. Je ne sais pas combien de temps. Je ne suis pas docteur. Mais excusez-moi c’est chiant. On met jamais les mecs en danger », a confié le sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs en fin de match. La blessure de Bradley Barcola est un coup dur pour les U23 de la France et pour le PSG où l’ancien rhodanien est devenu titulaire depuis plusieurs semaines.