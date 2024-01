Benzema réintégré ? Le coup de tonnerre !

Fin du feuilleton Karim Benzema à Al-Ittihad Club ? La réponse semble bien être OUI.

Six mois seulement après son arrivée en Arabie Saoudite, Karim Benzema était déjà annoncé sur le départ. L’attaquant français était cité proche de plusieurs écuries européennes. Finalement, l’ancien de l’Olympique Lyonnais ne devrait plus bouger.

Benzema sur le départ ?

C’est un hiver très mouvementé pour l’ancien avant-centre du Real Madrid. Karim Benzema a été cité proche d’un retour à l’OL ou d’une signature à l’Inter Milan, à Arsenal ou encore à Manchester United. Mais les Red Devils ne voudraient pas du joueur de 36 ans en raison de soucis financiers. Toutes ces rumeurs sont nées à la suite du fait que Benzema « a été retenu et éloigné de l’Arabie saoudite par le cyclone (à l’Ile Maurice) », selon son avocat dans une interview à BFMTV.

Pour calmer les esprits, le concerné a fait une sortie au cours de laquelle il a fermement démenti les rumeurs le renvoyant en Europe. « C’est totalement faux ! Les médias ne savent plus quoi inventer. Plus c’est gros, mieux c’est », avait déclaré Karim Benzema à L’Equipe, démentant toute envie de départ de la formation saoudienne.

KB9 ne bougera pas !

Ecarté du groupe du stage d’Al-Ittihad pour la reprise par son nouvel entraîneur Marcelo Gallardo après son voyage à l’Île Maurice, Karim Benzema s’entraînait seul depuis qu’il a rallié l’Arabie Saoudite. Mais l’ancien numéro 9 de la Maison Blanche peut désormais se réjouir. Il ne bougera pas.

A en croire les informations du média Arriyadiyah, l’entraîneur d’Al-Ittihad Club, Marcelo Gallardo, a changé d’avis pour Karim Benzema. L’attaquant français a été réintégré au groupe par son coach, qui dit compter sur le joueur de 36 ans. Visiblement conquis et prêt à passer l’éponge, Gallardo a décidé de conserver Karim Benzema et a exclu deux joueurs étrangers du groupe lors du dernier jour du mercato, notamment Marcelo Grohe et Romarinho.