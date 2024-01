Mercato : Un géant européen recale Karim Benzema

Annoncé proche d’un retour en Europe, Karim Benzema se voit déjà recalé par certains cadors des cinq grands championnats.

Mauvaise nouvelle pour Karim Benzema, qui pourrait quitter l’Arabie Saoudite cet hiver. L’ancien attaquant du Real Madrid est déjà refusé par certains clubs du vieux continent. Un géant vient de fermer la porte à l’avant-centre d’Al-Ittihad Club.

Benzema dément toute idée de départ

Ces dernières semaines, plusieurs écuries européennes sont collées à Karim Benzema. De la Premier League (Arsenal et Manchester United) en Ligue 1 (Olympique Lyonnais) en passant par la Serie A italienne (Inter Milan), l’ancien joueur du Real Madrid est associé à plusieurs clubs et pourrait revenir en Europe cet hiver ou dans quelques mois. Bien qu’il continue de s’entraîner en dehors du groupe d’Al-Ittihad, le Français a quand-même démenti ces rumeurs qui ont pris d’assaut la toile.

« C’est totalement faux ! Les médias ne savent plus quoi inventer. Plus c’est gros, mieux c’est », a déclaré Karim Benzema dans une interview accordée à L’Equipe dans la nuit du mardi à mercredi. Ceci en démentant toute envie de départ de la formation saoudienne d’Al-Ittihad Club.

Manchester United dit NON à KB9

En difficulté avec Al-Ittihad Club, Karim Benzema a été récemment associé à Manchester United, qui aurait souhaité faire une offre à l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais. Erik ten Hag espérant que Benzema pourrait être un "renfort précieux" pour renforcer l'équipe et offrir une concurrence à Rasmus Hojlund en attaque. Pour des raisons financières, un prêt serait l’option idéale pour essayer d’attirer le Français de 36 ans.

Mais selon les dernières informations du média anglais, The Sun, cette probable opération n’aurait plus lieu. Bien qu'il n'ait qu'un seul avant-centre reconnu (Rasmus Hojlund) pour le reste de la saison, Manchester United a même refusé d'entamer des pourparlers. Le club anglais veille à prêter attention à sa propre masse salariale et à son budget afin de respecter les directives du fair-play financier.

Manchester United trouve « exorbitantes » les sommes impliquées dans le transfert du joueur, qui gagne plus de 100 millions d’euros par an, à Old Trafford. Le Français compte 11 buts et 5 passes décisives en 19 apparitions toutes compétitions confondues cette saison avec Al-Ittihad Club.