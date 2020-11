Belgique - Roberto Martinez regrette le test positif d'Eden Hazard

Alors qu'il pensait pouvoir compter sur le joueur du Real Madrid, le sélectionneur des Diables Rouges devra finalement faire sans. Covid-19 oblige...

Roberto Martinez a qualifié le test positif au coronavirus d'Eden Hazard de "décevant" alors que le sélectionneur de la a déploré l'absence de la star du .Hazard manquera le match amical de la Belgique contre la mercredi et l'affrontement de la Ligue des Nations contre l' quatre jours plus tard après avoir contracté le Covid-19. L'attaquant de 29 ans a été testé positif avant que le Real Madrid ne s'incline lourdement face à Valence (4-1), dimanche.

Ronaldo classé 5ème au Goal 50 : l'as de la Juve est-il sur le déclin ?​

Hazard n'a joué que 25 fois toutes compétitions confondues pour Madrid depuis son arrivée en provenance de , marquant deux buts et fournissant quatre passes décisives. Lors de sa dernière saison à Stamford Bridge, il avait inscrit 16 buts et délivré 15 passes décisives. Et ce rien qu'en .

Plus d'équipes

Gêné par les blessures et les problèmes de forme physique dans la capitale espagnole, Eden Hazard peut compter sur le soutien de son sélectionneur. "De toute évidence, nous étions tous ravis de voir Eden [Hazard] jouer lors des trois derniers matchs avec son club et commencer à avoir l'air heureux et libre, de pouvoir marquer", a-t-il confié.

L'article continue ci-dessous

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

"La Belgique et Madrid manquent d'Eden"

"Je pense que nous avions tous hâte de voir Eden jouer pour l'équipe nationale. Je pense que c'était également une bonne nouvelle pour le club, car pouvoir jouer des minutes et finir des matches l'aidera à se remettre en forme. Le test positif est une nouvelle décevante mais ce n'est pas anormal dans le monde actuel dans lequel nous vivons. Je pense que le fait d'être positif pour le coronavirus n'est plus une nouvelle", a ensuite ajouté Roberto Martinez, qui devra donc se passer de l'ancien joueur du LOSC.

"Pour le moment, nous suivons simplement les protocoles de l'UEFA et nous nous assurons qu'Eden continue à travailler à domicile pour qu'il ne perde pas sa forme physique et qu'il voit à quelle vitesse il peut rejoindre l'équipe nationale, si cela peut arriver. Il est asymptomatique et il se sent de bonne humeur et c'est la seule chose qui compte".

L'ailier des Los Blancos est resté plus d'un an sans jouer pour la Belgique. "Un an, c'est vraiment long", a déclaré la star de Dortmund Thorgan Hazard à propos de l'absence de son frère aîné. "J'espère que ce sera bientôt fini. La Belgique et Madrid manquent d'Eden. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde et il est toujours préférable de l'avoir dans votre équipe. Madrid a perdu le week-end dernier sans lui et les Diables Rouges ont également été vaincus en Angleterre. Nous avons tous besoin d'un Eden à 100%".