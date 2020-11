Ronaldo classé 5ème au Goal 50 : l'as de la Juve est-il sur le déclin ?

L'attaquant affiche toujours de belles stats, mais son ratio a chuté depuis son arrivée à Turin, et une victoire finale en C1 paraît peu probable...

Le Goal 50 de cette année a été dévoilé mardi et Cristiano Ronaldo a terminé à la cinquième place.

C'est un classement certes élevé, mais le plus bas de l'attaquant depuis 2010, quand il était arrivé neuvième.

Bien sûr, ce fait souligne principalement la remarquable régularité de Ronaldo au cours de la dernière décennie. Entre 2011 et 2018, il n'a jamais manqué de monter sur le podium et a pris la première place à quatre reprises.

Ronaldo est même entré dans l'histoire en 2017 en devenant le premier homme à conserver avec succès le titre de meilleur joueur du monde. Cependant, l'attaquant de la est tombé à la quatrième place en 2019 et a perdu une nouvelle place cette année.

En vérité, il a eu la chance de terminer cinquième. Ronaldo n'était même pas le meilleur joueur de Turin la saison dernière - Paulo Dybala était le MVP de la , avec Papu Gomez, Romelu Lukaku et Ciro Immobile comme plus proches challengers.

Alors, assistons-nous au déclin lent mais régulier de l'un des meilleurs footballeurs à avoir jamais joué au football ? Le temps rattrape-t-il enfin le joueur de 35 ans ?

Il fait toujours l'histoire, bien sûr. La saison dernière, Ronaldo a réalisé un record en marquant lors de 11 matches consécutifs en et a terminé avec plus de buts (37) toutes compétitions confondues au cours d'une seule saison que tout autre joueur de l'histoire de la Juve. Et en seulement 46 matchs.

Dans l'état actuel des choses, il a marqué 71 fois en seulement 94 sorties pour la Juve toutes compétitions confondues. Des statistiques rêvées.

Cependant, Ronaldo se tient à un niveau plus élevé que de simples mortels. Nous parlons d'un joueur qui a marqué 450 buts en seulement 438 apparitions pour Madrid.

De plus, lors de sa dernière année, 15 de ces buts ont eu lieu en seulement 13 matches de C1, alors que Madrid a soulevé le trophée pour la troisième année consécutive.

Depuis son arrivée à la Juve, cependant, Ronaldo s'est avéré jusqu'à présent incapable de reproduire ces exploits surréalistes.

Il y a eu des titres consécutifs de Serie A, mais ils ne comptent plus beaucoup dans un club qui en avait déjà remporté sept de suite. L'objectif a toujours été la gloire européenne et Ronaldo n'a pas encore remporté de .

Il a bousculé Immobile la saison dernière, bien sûr, mais les deux hommes se sont fortement appuyés sur les pénaltys. Douze des 31 buts de Ronaldo en Serie A sont venus de cet exercice, tandis que le total record d'Immobile (36) a été en partie permis par ses 14 pénaltys inscrits.

Le surnom de «Penaldo» est franchement ridicule, mais on ne peut nier que les chiffres de l'international portugais à la Juve ont été considérablement renforcés.

Près d'un tiers des buts qu'il a marqués toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Turin (31,4%) sont venus des 11 mètres. Pour le contexte, le vainqueur de Goal 50, Robert Lewandowski, a marqué 37 buts de plus que Ronaldo depuis le début de la saison 2018-19, inscrivant cinq pénaltys de moins.

La dépendance croissante de Ronaldo aux pénaltys est-elle de son propre fait ?



Son ratio buts/match diminue-t-il parce qu'il ressent les effets du temps ? Ou parce qu'il joue pour une équipe plus faible ?

Avant la récente rencontre de la Juve face à Kiev, l'entraîneur légendaire Mircea Lucescu a été interrogé sur les comparaisons constantes entre Ronaldo et Lionel Messi.

"Ce sont tous les deux des joueurs très forts, mais ils sont différents", a déclaré le Roumain sur le site officiel de l'UEFA. "Messi est un joueur qui est exceptionnel dans les espaces restreints à cause de ses accélérations, de ses dribbles et tout ça. Ronaldo est un type de joueur différent parce qu'il aime tellement marquer qu'il a besoin de plus grands espaces. Il a besoin de l'aide de tout le monde, de l'aide de ses coéquipiers. Messi peut faire beaucoup de choses tout seul", a-t-il estimé.

Messi ne peut pas tout faire tout seul, bien sûr, nous l'avons vu à Barcelone au cours de la dernière année. Cependant, le génie durable de l'Argentin l'a toujours propulsé dans le top trois du Goal 50 car il a transporté une équipe déséquilibrée et un club en crise jusqu'aux quarts de finale de la Ligue des champions.

La Juventus de Ronaldo a tiré sa révérence en huitièmes pour la deuxième saison consécutive. Les Bianconeri n'ont jamais vraiment compté remporter la Coupe d'Europe, ce qui signifie que Ronaldo n'a jamais vraiment eu l'intention de remporter le Goal 50. Ce n'est pas comme s'il ne tirait pas son poids, cependant.

Le Portugais a sans aucun doute eu du mal dans les phases de groupes de la Ligue des champions de la saison dernière, mais il ne pouvait guère être blâmé pour le fait que la Juve n'ait pas réussi à dépasser les huitièmes au cours des deux dernières saisons.



En effet, il convient de rappeler que Ronaldo a inscrit tous les buts des Bianconeri en phase à élimination directe depuis son arrivée à Turin en 2018.

L'espoir était qu'après été de changement radical à Turin, la Juve serait en mesure de remporter une première Coupe d'Europe depuis 1996, avec la légende du club Andrea Pirlo arrivé sur le banc pour remplacer l'impopulaire Maurizio Sarri en tant qu'entraîneur. Les premiers signes ne sont cependant pas encourageants.

La Juve est cinquième de la Serie A, et chanceuse d'être dans une position aussi élevée, compte tenu du fait que sa meilleure victoire de la saison à ce jour est une victoire 3-0 contre dans des conditions particulières, le match n'ayant pas été joué.

Certes, ils n'ont pas eu de chance avec des blessures et des infections à la Covid-19. Ronaldo, Giorgio Chiellini, Alex Sandro et Matthijs de Ligt étaient tous absents pour ce qui était une défaite en Ligue des champions contre une équipe moyenne de Barcelone il y a quinze jours.

Mais il était difficile de ne pas critiquer la manière dont Pirlo gère équipe à Turin. Le nouveau boss prêche une approche fluide du jeu mais, à l'heure actuelle, ses joueurs semblent un peu confus face à quelque chose qui ressemble à une opposition de qualité.

Il y a des raisons d'être optimiste mais il reste encore tant de questions sans réponse.

À bien des égards, Ronaldo se retrouve désormais dans une situation similaire à celle de son grand rival Messi à Barcelone : ​​montrant de légers signes de ralentissement et au cœur d'une équipe en transition au sein d'un tout nouveau projet.

Pirlo, tout comme Ronald Koeman au Camp Nou, va toujours demander du temps et de la patience. Ronaldo a sans doute peu de l'un ou l'autre, cependant, il en est à sa troisième saison à la Juve et rien ne garantit qu'il ira au terme de son contrat de cinq ans.

Donc, il n'était peut-être pas surprenant qu'il soit si désespéré de revenir à l'action après sa mise en quarantaine imposée par le coronavirus, sachant à juste titre que la Juve et Pirlo ont peu de chances de gagner la Serie A - sans parler des champions League - sans lui.

Il a d'ailleurs perdu peu de temps avant de faire sentir sa présence. Lors de son premier match après son isolement, contre Spezia samedi dernier, il a marqué deux fois après avoir été remplaçant pour mener les Bianconeri à une victoire qui remonte le moral.

«Ronaldo est de retour», déclara humblement le n°7 par la suite, «et c'est le plus important». Et pour la Juve, c'est vraiment le cas. Comme l'a fait valoir la première page du Corriere dello Sport de lundi après que Ronaldo ait de nouveau marqué lors d'un match nul 1-1 avec une frappée par le coronavirus, les Bianconeri sont "Ronaldo, et c'est tout".

Dans une période d'incertitude aussi inquiétante pour le club, Ronaldo garantit toujours des buts - six en seulement cinq apparitions jusqu'à présent cette saison - mais la question est maintenant de savoir s'il peut à nouveau maintenir une cadence aussi incroyable au cours d'une saison entière.

C'est ce dont la Juve aura besoin pour avoir une chance de remporter la Ligue des champions. Et pour Ronaldo de récupérer sa couronne ducGoal 50.