Bayern-PSG - Robert Lewandowski forfait pour l’aller et le retour !

Coup dur pour le Bayern Munich : Robert Lewandowski, absent pour quatre semaines, va manquer la double-confrontation contre le PSG en quarts de C1.

Coup (très) dur pour le Bayern Munich. Robert Lewandowski, touché au genou gauche, sera absent pour les quatre prochaines semaines, comme l’a confirmé le champion d’Allemagne en titre dans un communiqué publié ce mardi. Le buteur polonais manquera donc les quarts de finale de Ligue des Champions face au PSG !

Le bonheur des uns fait le malheur des autres, et l’espoir a commencé à se propager dans la capitale française dimanche lorsque Lewandowski a fini le match Pologne-Andorre (3-0) avec une blessure au genou. Le verdict est tombé ce mardi : les ligaments droits du genou sont touchés, et ses coéquipiers devront atteindre le dernier carré sans lui alors que l’optimisme régnait encore ce matin.

Choupo-Moting pour le remplacer ?

Lewandowski a donc déclaré forfait pour le choc face à Leipzig samedi, le match aller face au PSG quatre jours plus tard et la manche retour la semaine suivante. À priori, il pourrait être de retour vers la fin du mois d’avril, face à Mayence en Bundesliga, le 24 avril. Pour rappel, les demi-finales de Ligue des Champions auront lieu trois jours plus tard…

Quelle solution de repli pour Flick ? Au poste de buteur, le technicien allemand peut compter sur Lewandowski et… Eric-Maxim Choupo-Moting, transfuge du PSG l’été dernier et seul autre N°9 de métier. Évidemment, il n’est pas exclu de voir Thomas Müller dépanner en l’absence du Polonais mais, une chose est certaine, une partie du ciel est tombée sur la tête du Bayern !