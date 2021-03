Raiola : "Haaland peut aller dans n'importe quel club de son choix"

Le joueur de 20 ans est dans une forme incroyable depuis qu'il a rejoint l'équipe allemande et son agent est convaincu qu'il peut briller partout.

Erling Haaland est assez bon pour jouer dans n'importe quel club du monde, selon son agent Mino Raiola. Le joueur de 20 ans s'épanouit au Borussia Dortmund depuis qu'il a rejoint le club allemand en provenance du Red Bull Salzburg en janvier 2020. L'international norvégien a marqué 49 buts en autant de matchs depuis son arrivée en Allemagne et est fortement courtisé par les meilleures équipes européennes.

Mino Raiola est convaincu qu'Erling Haaland prospérerait au plus haut niveau et dit qu'il aurait pu aller directement dans une équipe de premier plan au lieu de faire une étape au Borussia Dortmund. "Avec Erling Haaland, tout le monde avait tort. Il a fait les choses beaucoup plus vite que tout le monde ne l'imaginait. Erling Haaland est en avance sur son propre développement", a déclaré le célèbre agent italien à The Athletic.

"Il est en avance sur son propre calendrier. Peut-être que j’ai été trop prudent quand j’ai dit : "Oh non, passons à Dortmund au lieu de je ne sais pas où". Ce garçon - j'en suis convaincu à 100% et tout le monde est convaincu - peut aller dans n'importe quel club, où il veut, il est déjà à ce niveau. Et il aurait pu le faire l'année dernière. Mais peut-être que l'année dernière il y avait encore des équipes disant : "Oh, il était à Red Bull, peut-il le faire dans un autre club?'", a ajouté Mino Raiola.

Haaland en avance sur le calendrier qu'il s'était fixé

L'agent italien insiste, Erling Haaland est en avance sur son calendrier de marche, mais ce n'est pas pour autant qu'il est assuré à 100% qu'il changera d'air l'été prochain : "Il est plus rapide que sa propre prédiction. Alors oui, Haaland est le sujet de conversation dans les rues. J'ai l'avantage d'avoir 25 ans dans le métier à ce niveau. J'ai changé le jeu, d'un côté économique, plus d'une fois. Je ne suis plus enthousiasmé par ce genre de choses. Je sais attendre. C'est un moment d'attente et de voir ce qui est dans le meilleur intérêt du joueur".

"Parfois, le meilleur intérêt du joueur est de ne pas bouger quand tout le monde dit qu'il doit bouger. Et parfois, il est dans le meilleur intérêt du joueur de bouger quand tout le monde dit qu'il doit rester. Nous verrons donc ce qui se passe", a conclu l'agent de l'attaquant norvégien qui gère aussi les intérêts de Romelu Lukaku, Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic notamment. Haaland a été associé à un transfert dans de nombreuses équipes européennes de premier plan depuis son passage exceptionnel à Salzbourg.

Le Real Madrid, Barcelone, Manchester City, Manchester United et Chelsea sont parmi les clubs les plus fréquemment associés à lui. Cependant, le contrat de l'ancienne star de Molde au Borussia Dortmund ne doit expirer qu'en 2024, mais ce dernier comprendrait une clause de libération de 75 millions d'euros qui entrerait en vigueur à partir de l'hiver prochain. Si tel est le cas, nul doute que les meilleurs clubs européens vont se précipiter sur lui pour tenter de le convaincre à l'hiver 2021.