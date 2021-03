Bayern - Lewandowski "prêt à tout" pour Paris et Leipzig

Selon Bild, Robert Lewandowski, touché au genou, va tout faire pour affronter Leipzig samedi et enchaîner contre le PSG mercredi.

La Pologne n’a fait qu’une bouchée d’Andorre (3-0) dimanche, dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2022, mais elle a perdu Robert Lewandowski, touché au genou gauche. Avec une période d’absence estimée entre 5 et 10 jours pour l’attaquant du Bayern Munich.

Une blessure qui devrait donc l’empêcher de disputer le choc de Bundesliga face à Leipzig samedi, et qui le rend surtout très incertain pour la première manche des quarts de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, quatre jours plus tard.

L'optimisme règne pour Paris

Mais c’était visiblement sans compter sur le physique hors-normes du Polonais puisque, selon les informations de Bild, celui-ci se montre "prêt à tout" pour affronter Leipzig dès samedi. Du côté de l’infirmerie bavaroise, on estimerait ses chances à 50-50, tandis que l’optimisme règne pour Paris.

À priori, Presnel Kimpembe et Marquinhos devront bel et bien se coltiner celui qui aurait dû remporter le Ballon d’Or en 2020, et qui va tout faire pour réparer cette injustice en 2021. Cela passe bien évidemment pas une démonstration de force contre les Parisiens. J-8 !