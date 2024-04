Barça – PSG, Luis Enrique établit un record historique

Après avoir éliminé le FC Barcelone de la Ligue des champions, mardi soir, Luis Enrique a établi un énorme record.

Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain étaient aux prises mardi soir à Montjuïc dans le cadre de la manche retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Si le Barça avait remporté l’aller (2-3) au Parc des Princes, c’est le PSG qui a réussi la remontada cette fois-ci en s’imposant 1-4 pour composter son billet pour le dernier carré.

Le record historique de Lucho

Ancien joueur du FC Barcelone (1996 – 2004), Luis Enrique a eu à diriger le club Blaugrana en tant qu’entraîneur. Entre juillet 2014 et juin 2017, l’Asturien était sur le banc du Barça comme entraîneur-chef. C’était lui qui était d’ailleurs le maître de la remontada barcelonaise face au Paris Saint-Germain avec une incroyable victoire (6-1) après avoir perdu 4-0 à l’aller. Depuis l’été 2023, l’entraîneur espagnol est sur le banc du PSG et ce, jusqu’en 2025. Et il a réécrit l'histoire encore, mais cette fois-ci dans le camp adverse.

Getty Images

S’il a perdu avec le PSG (2-3) lors des quarts de finale aller cette saison, Luis Enrique a renversé la tendance au retour avec également une belle remontada (1-4). Ainsi, il élimine son ancien club de la compétition. En effet, le technicien espagnol devient le premier ex-entraîneur du FC Barcelone à éliminer son ancien club en phase à élimination directe de Ligue des Champions. Seuls deux entraîneurs espagnols ont éliminé le Barça de la Ligue des champions en phase éliminatoire : Rafael Benítez avec Liverpool en 2006/07 (8e de finale) et Vicente del Bosque avec le Real Madrid en 2001/02 (demi-finales).

L'article continue ci-dessous

Mbappé dans le top 10 des meilleurs buteurs

Acteur clé de la qualification parisienne face au FC Barcelone, Kylian Mbappé qui était très discret au match aller, a sorti le grand jeu lors de la manche retour en s’offrant un doublé. Actuellement meilleur buteur de la Ligue des champions avec 8 buts à égalité de Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Mbappé, avec son doublé, entre dans l’histoire de la LDC.

Getty Images

S’il devenait mardi soir, le deuxième joueur à avoir marqué plus de buts contre le FC Barcelone en Ligue des Champions à égalité d’Andriy Shevchenko (5) derrière Thomas Müller (8), Kylian Mbappé intègre également le top 10 des meilleurs buteurs de la Coupe aux grandes oreilles avec 48 buts en 71 apparitions.