Barça – PSG, la joie débordante de Riolo après la qualification parisienne

La victoire parisienne face au Barça fait jubiler Daniel Riolo, qui ne manque jamais l’occasion de critiquer Luis Enrique.

L’histoire s’est répétée, mardi soir, au Stade de Montjuïc. Mais cette fois-ci c’est dans le camp inverse. Si le FC Barcelone a jubilé il y a de cela 7 ans, c’est le PSG qui festoie cette fois-ci. Battu lors de la manche aller (2-3) à Paris, le club francilien a renversé le FC Barcelone (1-4) sur ses propres installations en match retour des quarts de finale de Ligue des champions.

Riolo note une erreur du PSG

Alors le PSG était censé tuer le match dès son entame, le club de la capitale française a fait un début décevant avec un but concédé (inscrit par Raphinha 12e). Mais finalement, Paris est venu à bout de son hôte en profitant de l’expulsion de Ronald Araujo pour assommer le Barça. Un début de match qui n’a pas convaincu Daniel Riolo, qui l’a souligné dans l'After Foot sur RMC après le match.

« Le match a excessivement mal démarré. A 11 contre 11, tu souffres et tu es mené 1-0. Parfois dans un match, même en étant moins bien, c'est possible que ça tourne en ta faveur même si tu fais également en sorte que ça tourne pour toi. Araujo fait une boulette, c'est un jeune défenseur et il tombe dans le piège en faisant faute parce que Barcola va très vite sur cette occasion », a déclaré l’éditorialiste RMC Sport. « Il faut boucler le match et tu tombes sur un Barça qui ne sait pas défendre très bien habituellement et encore moins en infériorité numérique », a-t-il poursuivi.

"Je suis heureux"

Très souvent critique sur les choix de Luis Enrique qu’il ne parvenait pas à comprendre, Daniel Riolo se dit quand même séduit par la performance des champions de France face au Barça, mardi soir. Le journaliste est très « heureux » pour le PSG qui a enfin réussi à combler ses attentes.

« Je suis heureux parce que le PSG parvient enfin à faire tourner les événements en sa faveur. A 11 contre 10, toutes les analyses technico-tactiques changent forcément. Forcément que tu vas prendre le dessus et avoir la maîtrise. A moins de faire la pire prestation de l'histoire du club, tu te qualifies », a-t-il ajouté, avant de dézinguer Araujo pour sa faute « stupide ». Toutefois, il allume Joao Cancelo pour sa faute sur Dembélé, qui a conduit au pénalty transformé par Mbappé.

« Si ce sont des défenseurs français, on passe une heure à les déglinguer en disant qu'ils n'ont pas de mental », a laissé entendre Riolo selon qui « le PSG a profité d'un bon tirage en huitièmes de finale (avec la Real Sociedad), d'événements favorables ce soir (mardi) et a priori c'est plutôt bien pour les demi-finales. C'est aligné, allez-y ».