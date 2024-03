Mercato, l'énorme offre refusée par Giroud

Olivier Giroud a opposé un refus à une offre colossale alors que son avenir s’écrit loin de Milan.

Olivier Giroud ne devrait plus être un joueur de l’AC Milan la saison prochaine. A l’instar de Kylian Mbappé avec le PSG et Adrien Rabiot avec la Juventus, l’international français arrive en fin de contrat l’été prochain. Ainsi, l’ancien joueur d’Arsenal est courtisé par plusieurs clubs sur le marché des transferts. Mais contrairement aux deux premiers, Olivier Giroud semble avoir déjà pris une décision sur son avenir, lui qui a refusé une offre incroyable de la part d’un club.

Olivier Giroud refoule l’Arabie Saoudite

Arrivé à l’AC Milan en 2021 en provenance de Chelsea, Olivier Giroud devrait plier bagage l’été prochain. Après avoir contribué au retour au premier plan des Rossoneri ces dernières années avec un Scudetto remporté en 2022, l’international français va devoir s’offrir un nouveau challenge. Loin d’être sur la fin, le champion du monde 2018 est très apprécié par plusieurs clubs européens et même saoudiens.

C’est justement en Arabie Saoudite, le nouvel eldorado du football, qu’est tombée une offre colossale pour Olivier Giroud. Selon les informations de Nicolo Schira, l’Arabie Saoudite aurait proposé un contrat de deux ans au Français avec une rémunération à hauteur de 10 millions d’euros par an. Mais Olivier Giroud a dit non à l’offre saoudienne, à en croire le journaliste italien.

L'article continue ci-dessous

Giroud en partance vers la MLS ?

Si Olivier Giroud a dit non à cette énorme offre, c’est apparemment parce que le Français a déjà une idée de sa future destination. En effet, le journal L’Equipe révélait vendredi que l’ancien joueur de Montpellier était proche d’un départ aux Etats-Unis. Selon le quotidien français, Olivier Giroud devrait rejoindre le Los Angeles où il retrouverait un certain Hugo Lloris, parti en MLS cet hiver. Le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France devrait donc emboîter le pas à son ancien capitaine en sélection et s’offrir sa première expérience hors de l’Europe.