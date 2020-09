Barça, Koeman assure avoir une bonne relation avec Messi : "Le conflit était entre le club et Messi"

La légende du club a annulé sa décision de demander un départ cet été, invoquant son refus de s'impliquer dans une bataille juridique avec son club.

L'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de conflit entre lui et Lionel Messi, suite à la décision de la légende du club de revenir sur ses pas et de rester chez les Blaugrana la saison prochaine. Lionel Messi a informé Barcelone de son désir de quitter le club après la saison 2019-2020, une campagne frustrante qui a vu le Barça ne remporter aucun trophée et terminer par une humiliante défaite 8-2 contre le en .

Cependant, le joueur de 33 ans est revenu sur sa décision plus tôt ce mois-ci, disant à Goal qu'il resterait au club plutôt que d'être impliqué dans une bataille juridique compliquée avec son club de coeur. Lionel Messi est maintenant revenu à Barcelone avant la nouvelle saison avec son avenir incertain, puisqu'il a entamé la dernière saison de son contrat et qu'une prolongation de contrat semble très compliquée à l'heure actuelle.

"Nous continuerons comme d'habitude avec Messi"

Ronald Koeman, qui a été amené à remplacer Quique Setien sur le banc du Barça après la défaite face au Bayern Munich en Ligue des champions, a déclaré que tout conflit existant entre le joueur et le club, et que lui et Messi se sont parlé à plusieurs reprises depuis que l'Argentin a déclaré son intention de rester au Camp Nou. . "Cela m'a bien dépassé", a déclaré l'ancien entraîneur de l'équipe nationale des à Fox Sports. "C'était principalement un conflit entre Messi et le club. J'ai parlé à Messi depuis lors et nous continuerons comme d'habitude."

Une partie des griefs de Messi avec le impliquait le mauvais recrutement du club ces dernières saisons, car des légendes du club comme Xavi et Andres Iniesta ont quitté et n'ont pas été correctement remplacées. Bien que le FC Barcelone ait été liée à une foule de noms cet été, Ronald Koeman a admis que son équipe semble susceptible de commencer la nouvelle saison avec l'équipe qu'elle possède actuellement.

"Nous travaillons maintenant pour la nouvelle saison et je suppose que nous allons le faire avec ce groupe avec lequel nous sommes en préparation", a déclaré Koeman. Plusieurs noms sont évoqués dans la presse pour venir renforcer les rangs du Barça, dont Memphis Depay, Georginio Wijnaldum où encore un retour de Thiago Alcantara, mais aucun de ces dossiers ne semble simple à régler pour le club catalan qui doit dégraisser avant de recruter.