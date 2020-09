Mercato - Le Barça offre 30 millions d'euros à Lyon pour Memphis Depay

D'après De Telegraaf, le FC Barcelone a accepté de payer 25 millions d'euros et des bonus à l'OL pour le transfert de Memphis Depay.

Le est toujours à la recherche d'un attaquant et aux , on assure que l'élu sera Memphis Depay. D'après De Telegraaf, le club blaugrana est parvenu à se mettre d'accord avec le joueur et a soumis une offre à l'Olympique Lyonnais.

Afin de se séparer de son capitaine, le club rhodanien s'est vu proposer un chèque de 25 millions d'euros cet été plus cinq millions l'été prochain. S'il ne nouhaitait pas voir Depay quitter le navire au départ, Rudi Garcia et le board lyonnais étaient conscients que le Néerlandais pouvait partir libre dans un peu moins d'un an, sans la moindre contrepartie financière.

En fin de contrat en juin 2021, Memphis Depay n'a jamais caché son ambition de rejoindre un des clubs du gratin européen, l'Olympique Lyonnais n'étant finalement qu'un tremplin après l'échec de son aventure à .

S'il rejoint bien le FC Barcelone de Lionel Messi, l'international néerlandais retrouvera Ronald Koeman, qui a tout de suite couché son nom à son arrivée en Catalogne. Le nouveau coach du Barça est celui qui a redonné confiance à Depay chez les Oranje en le replaçant dans une position de neuf et demi.