Mercato - Le Barça calme le jeu avec Luis Suarez et confirme pour Arturo Vidal

Lors de la présentation de Miralem Pjanic, Ramon Planes, secrétaire technique du Barça, s’est penché sur le dossier Luis Suarez.

Ayant déjà repris l’entrainement avec le , Miralem Pjanic n’avait toujours pas été présenté à la presse, notamment à cause d’un test positif au Covid-19. Parfaitement remis, le Bosniaque a posé avec son nouvelle tunique frappée du célèbre numéro 8 d’Andrés Iniesta.

Mais la présentation de l’ancien milieu de la Turin a surtout tourné autour du et Ramon Planes a dû se résoudre à faire le point sur différents dossiers comme celui de Luis Suarez.

L’avenir de Depay bientôt réglé ?

L’attaquant uruguayen est poussé vers la sortie mais ne compte pas se laisser faire, après tous les services rendus au club depuis son arrivée de . Le secrétaire technique des Blaugrana a d’ailleurs voulu calmer le jeu.

"Luis Suárez est un joueur important. Cela est clair, nous devons avoir beaucoup de respect pour les joueurs qui ont tant donné. Il faut respecter les joueurs et leurs contrats mais nous sommes dans un changement de direction. Le marché se termine le 5 octobre et beaucoup de choses peuvent se passer dans le plus grand respect des joueurs et du club."

S’il ne nie donc pas qu’un départ de Luis Suarez n’est pas à exclure, Planes préfère y mettre les formes afin de ne froisser personne. Qu’en est-il de Memphis Depay ?

Le Barça veut rajeunir l’effectif

Le nom de l’attaquant de l’OL n’est pas apparu durant la conférence de presse malgré l’annonce d’une offre de 30 millions d’euros mais la sortie du directeur technique est venue donner quelques précisions.

"La quête d’un attaquant est publique mais elle n’est pas soumise à un départ de Luis Suarez."

Enfin, le cas Arturo Vidal est venu clôturer cette présentation et le milieu de terrain est bien en partance pour l’ comme annoncé par Goal. Le club catalan lui a rendu un vibrant hommage, le "remerciant pour ces deux saisons".