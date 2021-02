Barça-PSG (1-4) : stratosphérique, Mbappé a porté Paris en patron

En signant un triplé ce mardi à Barcelone (1-4), Kylian Mbappé a fait oublier les absences de Neymar et Angel Di Maria. Un match stratosphérique.

«Grande Kylian Mbappé !» Plus que jamais attendu en l'absence de Neymar et Angel Di Maria, blessés, l'attaquant parisien a signé une prestation XXL ce mardi au Camp Nou, pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions face au FC Barcelone (1-4). Auteur d'un triplé monumental -son deuxième en C1- le natif de Bondy a su mener les siens à une large victoire qui place l'escouade francilienne dans d'excellentes dispositions pour le retour le 10 mars au Parc des Princes.

Trop souvent critiqué dans les grands rendez-vous depuis son arrivée à Paris en 2017, Mbappé a fait taire les sceptiques. Il est vrai qu'on ne l'avait vu marquer qu'une seule fois (3 passes décisives) jusqu'ici dans les rencontres à élimination directe avec le PSG. A Manchester (0-2) le 12 février 2019. Mais mardi, en Catalogne, le n°7 parisien avait mangé du lion. Appliqué de bout en bout, déterminé et dangereux sur chacune de ses prises de balle, il a fait chavirer la défense barcelonaise par sa vitesse et ses dribbles déroutants.

Dans son duel à distance avec Lionel Messi, buteur sur penalty (1-0, 28e), l'ancien Monégasque a frappé un très, très grand coup. Son égalisation, d'une frappe lourde du gauche sous la barre, restera comme l'une des images fortes après qu'il a laissé Clément Lenglet sur place à la suite d'une belle remise en une touche de Marco Verratti, lui-même bien servi par Layvin Kurzawa (1-1, 32e). Mbappé n'a jamais baissé le pied, saisissant la moindre opportunité pour mettre à genou ses adversaires.

Un triplé au Camp Nou... 24 ans après Chevtchenko !

Alors que son équipe aurait pu plonger la tête sous l'eau après l'ouverture du score, il l'a remis sur les rails. Et jamais on ne la vu céder à la pression qui pouvait peser sur ses épaules avant la rencontre. Au contraire, "KM" a élevé le curseur, allant jusqu'à donner l'avantage au PSG d'un tir dans le but vide sur un centre fort d'Alessandro Florenzi dégagé plein axe par Gérard Piqué (2-1, 65e). Moise Kean a fait le break (3-1, 70e). Puis est venu le clou du spectacle. Un troisième but de Mbappé en guise de feu d'artifice...

Décalé par Julian Draxler sur un contre éclair, l'attaquant est allé déposer le cuir dans la lucarne opposée d'un plat du pied droit (1-4, 85e). Une merveille de frappe qui aurait méritée qu'il y ait des spectateurs dans un Camp Nou bien triste sans les supporters.

Désormais devant Pedro-Miguel Pauleta au classement des buteurs parisiens (111), le champion du monde n'est que le deuxième joueur à inscrire un triplé face au Barça en Ligue des champions depuis Andreï Chevtchenko en 1997 avec le Dynamo Kiev. Tout sauf anecdotique. Mardi soir, Mbappé a sorti une copie savoureuse voire exceptionnelle. Un match hors du temps.

Benjamin Quarez, au Camp Nou (Barcelone).