Attaqué par le Bayern Munich pour Mbappé, le Real Madrid répond cash

La signature de Kylian Mbappé est mal passée au Bayern Munich, qui s’en est pris au club merengue et le Bondynois.

Il y a une semaine, Kylian Mbappé s’engageait officiellement avec le Real Madrid pour les cinq prochaines saisons sportives. Si LaLiga se réjouit de l’arrivée d’un tel joueur dans son championnat tout comme le vestiaire de la Maison Blanche, le Bayern Munich ne digère pas le gros coup réalisé par le club qui l’a éliminé en demi-finales de Ligue des champions cette saison.

Le Bayern mécontent de la signature de Mbappé

Longtemps attendu, le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid a été effectif cet été. Arrivé au terme de son bail au PSG, le joueur a officiellement annoncé son départ. Il a signé au Real Madrid un peu plus de deux semaines plus tard. Si une colossale prime a été évoquée à la signature du Bondynois au Real Madrid, le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, estime que ces genres d’opération ne font que ruiner les clubs pour favoriser les joueurs et leurs proches.

Getty

« Vous pouvez toujours devenir une personne avide d'argent, mais tous ceux qui sont avides d'argent deviendront progressivement le clou dans le cercueil du football. Si tout l'argent sort [du marché] à un moment donné, alors il ne nous reste plus rien avec quoi faire des affaires. Nous parlons de centaines de millions, c'est trop et à un moment donné, on a le sentiment que ça va exploser. (...) Aucun club n’en profite. Les joueurs, les familles, les agents, tout le monde en profite, mais pas les clubs. Dans le passé, au moins, les clubs en profitaient et cela deviendra de moins en moins important maintenant », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Süddeutsche Zeitung.

L'article continue ci-dessous

La réponse cash du Real Madrid

Se sentant attaqué par son rival européen, le Real Madrid n’a pas tardé à répondre à la sortie musclée du Bayern Munich. En effet, le club le plus titré de la Ligue des champions a fait recours à l’été dernier pour attaquer le club bavarois, qui avait sorti pas moins de 100 millions d’euros pour faire signer Harry Kane.

Getty

Selon les propos rapportés par Defensa Central, le Real Madrid sait que le Bayern Munich fait d’énormes dépenses sur le marché des transferts. « Ils ont dépensé 100 millions pour Kane l'année dernière », se souvient-on au sein de l'entité merengue. Par ailleurs, le Real Madrid comprend que « tant que les règles financières sont respectées, chacun peut faire ce qu'il veut ». La Maison Blanche est consciente que « le problème est lorsque les dépenses ne sont pas contrôlées par rapport aux revenus ». Raison pour laquelle ils ont attendu que Kylian Mbappé ait épuisé son contrat avec le PSG, pour éviter de dépenser.

Getty

Pour l'instant, l'équipe championne d'Espagne n'a enfreint aucune règle de l'UEFA, de la FIFA, de la RFEF ou encore de LaLiga avec ce transfert de Kylian Mbappé, qui va rejoindre los Blancos après l’Euro 2024 en Allemagne.