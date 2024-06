Le Bayern fulmine contre la signature de Mbappé au Real Madrid

Le Bayern Munich, a réagi dimanche, à la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid.

C’est officiel depuis lundi dernier. Kylian Mbappé s’est engagé officiellement avec le Real Madrid pour les cinq prochaines années. Après l’officialisation du transfert, plusieurs personnalités et institutions du football ont réagi à la signature du Bondynois en lui adressant notamment leurs félicitations. Mais le Bayern Munich va prendre le contre-pied de ces dernières dans sa réaction sur le départ de Mbappé au Real Madrid, ce dimanche.

Le Bayern dézingue le Real Madrid pour Kylian Mbappé

Le transfert le plus attendu de ces dernières années est désormais acté. Après un long feuilleton, Kylian Mbappé a enfin quitté le PSG pour rejoindre son club de rêve, le Real Madrid. Si le dénouement de ce dossier réjouit plusieurs personnalités et institutions de football, c’est tout le contraire du Bayern Munich. En effet, le directeur sportif du club bavarois a fustigé le transfert de Mbappé à Madrid en raison notamment des chiffres annoncés pour sa prime à la signature.

L'article continue ci-dessous

X/Getty/GOAL

« Vous pouvez toujours devenir une personne avide d'argent, mais tous ceux qui sont avides d'argent deviendront progressivement le clou dans le cercueil du football. Si tout l'argent sort [du marché] à un moment donné, alors il ne nous reste plus rien avec quoi faire des affaires. Nous parlons de centaines de millions, c'est trop et à un moment donné, on a le sentiment que ça va exploser. Donc, à un moment donné, le marché sera sursaturé et l’Arabie saoudite arrivera », a lâché Max Eberl dans les colonnes du journal allemand, Süddeutsche Zeitung.

Max Eberl s’inquiète pour les clubs avec le nouveau marché

Selon Max Eberl, les chiffres du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid pourraient détruire encore plus le marché. Le directeur sportif du Bayern Munich estime que le marché n’est plus viable et que ce nouveau système ne profite plus aux clubs.

« Cela ne semble pas très agréable, je dois le dire, mais c’est le marché en ce moment. Aucun club n’en profite. Les joueurs, les familles, les agents, tout le monde en profite, mais pas les clubs. Dans le passé, au moins, les clubs en profitaient et cela deviendra de moins en moins important maintenant », a expliqué le dirigeant allemand.