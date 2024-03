Argentine, la nouvelle sortie incroyable de Messi sur sa retraite

Lionel Messi vient de faire une nouvelle sortie inattendue sur sa carrière de footballeur professionnel. L’Argentin évoque sa retraite.

Capitaine de l’Albiceleste, Lionel Messi n’a pas répondu favorablement à l’appel de son sélectionneur national argentin, Lionel Scaloni, pour le compte des deux matchs amicaux du mois de mars 2024. Si des fanatiques et certains acteurs du cuir rond estiment que l’octuple vainqueur du Ballon d’Or est proche d’une retraite, l’ancien attaquant du FC Barcelone vient d’évoquer le sujet.

Messi absent, l’Argentine excelle

Vainqueur du Brésil (0-1) en novembre dernier, l’Argentine était de retour sur le terrain ce mois. Mais l’Albiceleste était sans son capitaine Lionel Messi, attaquant de l’Inter Miami en Major League Soccer aux Etats-Unis. Mais l’absence de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’a pas pesé sur sa nation lors de ses deux sorties amicales.

Getty Images

Pour leurs deux matchs amicaux, les champions du monde en titre étaient aux prises avec le Salvador, samedi dernier, et contre le Costa Rica, ce mercredi à l’aube. Face à La Selecta, l’Albiceleste s’était imposé (3-0) grâce à des réalisations de Cristian Romero (16e), Enzo Fernandez (42e) et Giovani Lo Celso (52e). Contre les coéquipiers de Keylor Navas cette nuit, les hommes de Scaloni se sont imposés (3-1) par le biais d’Angel Di Maria (52e), Alexix Mac Allister (56e) et Lautaro Martinez (77e).

Messi évoque sa retraite

Si certains amoureux du sport roi estiment que le Ballon d’Or 2023 ne tarderait pas à prendre sa retraite du football, ce n’est pas le cas chez Lionel Messi. Sous contrat jusqu’en 2025 avec la formation floridienne, l’Argentin entend aller au bout de son bail. A propos de sa retraite, l’ancien capitaine du Barça n’en a pas encore une idée.

Getty

« Je sais que je le ressentirai directement lorsque je ne serai plus performant, quand je n’aiderai plus mes coéquipiers. Je suis très autocritique, je sais quand je vais bien, quand je suis mauvais, quand je joue bien et quand je joue mal. Si je me débrouille bien, j’essaierai de continuer car c’est ce que j’aime. Quand je sentirai qu’il sera temps de franchir cette étape, je le ferai et sans penser à mon âge. Aujourd’hui, je prends toujours bien soin de moi. Je me repose et je mange bien. Je le fais de plus en plus au fil des années. Le football est plus physique et on joue plus de matchs. Je n’ai pas de routine particulière, juste celle de tous les joueurs professionnels », a expliqué Messi dans le Big Time Podcast.

Le message est passé. Lionel Messi n’est pas encore prêt à raccrocher les crampons. Son corps décidera s’il est fatigué ou pas.