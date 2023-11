Brésil – Argentine (0-1) : L'étonnante réaction de Lionel Messi après la victoire

Le Brésil et l’Argentine s’affrontaient cette nuit pour le compte de la 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026 dans la zone CONMEBOL.

En déplacement au Stade Maracanã dans la nuit du mardi à mercredi 22 novembre 2023, l’équipe nationale d’Argentine a pu rentrer à Buenos Aire avec les trois points de la victoire face au Brésil. Après la victoire, Lionel Messi livre une réaction à chaud.

L’Albiceleste creuse l’écart, le Brésil s’effondre

Battue par l’Uruguay (0-2) lors de la précédente journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone CONMEBOL, l’Argentine vient de se relancer. Face au Brésil cette nuit, les champions du monde en titre se sont défaits d’une Seleçao en crise de résultats. Plus rien ne va pour la sélection nationale du Brésil. Les hommes de Lionel Scaloni se sont imposés sur la plus petite des marges 0-1.

Dans un match équilibré mais légèrement dominé par les visiteurs, Nicolas Otamendi a réussi à délivrer l’Argentine juste après l’heure de jeu inscrivant l’unique but de la partie (63e). Avec cette victoire, l’Albiceleste creuse l’écart et conforte sa première place avec désormais 15 points au compteur. Quant à elle, la Seleçao (7 points), qui était cinquième avant le coup d’envoi, descend d’une place et se voit devancer par l’Equateur (5e, 8 points).

L'Uruguay reste deuxième du groupe avec 13 points devant la Colombie, qui comptabilise 12 unités. Le Venezuela est au pied du podium avec 9 points à la clé.

La réaction à chaud de Leo Messi

Capitaine de l’équipe nationale d’Argentine, Lionel Messi a livré ses premières impressions après le succès du groupe de Lionel Scaloni. Le vainqueur du Ballon d’Or France Football de cette année se montre satisfait du groupe uni que détient sa sélection.

« Ce groupe continue de réaliser des choses historiques. Même si aujourd'hui n'a pas été le plus important, c'est quelque chose de très agréable (…) Nous avions besoin de cette victoire après la défaite contre l'Uruguay », a commencé à déclarer le joueur de l'Inter Miami et capitaine de l’Albiceleste.

Si l’Argentine a eu de la peine avant de réussir à prendre le dessus sur son sujet, Lionel Messi s’attendait à une telle batille. « Nous savions que ce serait un match difficile, semblable à celui de la finale de la Copa América. Ils ont beaucoup pressé, ils sont allés nous chercher en haut et c'était difficile pour nous d'avoir du temps possessions. Ces jeux sont définis par des détails », a ajouté l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain.