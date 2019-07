PSG - Annoncé au Barça, Neymar inquiète le Brésil : "S'il continue comme ça..."

Ces derniers jours, les personnalités ou anciennes connaissances de Neymar n'ont pas caché leurs réserves au sujet de l'avenir de la star.

Il ne se passe pas une journée sans que l'actualité de Neymar soit commentée. Le Brésilien est une superstar mondiale, une des personnalités sportives les plus épiées de son époque, donc il y a une forme de logique à cela. Mais ces derniers mois - et même ces dernières années - le bourdonnement médiatique à son égard est surtout négatif.

Son ancien bras droit de ne le reconnait pas

Après une dévastatrice sur le plan de l'image (l'attaquant avait été moqué pour ses simulations), deux blessures graves en deux ans dans des moments clés au PSG, un coup de sang pour répondre à la bêtise d'un spectateur et une sombre affaire de mœurs, revoici le Brésilien au cœur d'un feuilleton XXL pendant le mercato estival. Depuis deux semaines, la rumeur d'un retour à Barcelone a pris de l'épaisseur. De nombreux médias - espagnols, brésiliens et français - relatent son envie supposée de rentrer au bercail.

Dans les faits, tout ce ramdam médiatique ne peut pas desservir Neymar et son entourage à l'instant T, puisqu'il lui permet d'éclipser ses déboires extrasportifs. Mais malgré cela, l'image de la star reste très écornée, en particulier au , où les péripéties qui jalonnent sa carrière suscitent au mieux l'incompréhension, au pire la lassitude.

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Eduardo Musa, qui gérait toutes les affaires et l'image du Brésilien pendant les premières années de sa carrière, a résumé le sentiment dominant. "Je crois qu'il a arrêté de faire les choses avec son coeur. C'est ça le problème", a-t-il lâché. "Neymar et son staff sont désormais dans le conflit permanent. Ils refusent la critique (...) Neymar se retrouve mêlé à tout ça. Mais il recueille ce qu'ils (lui et son staff) sèment depuis déjà un long moment".

L'ancien bras droit de Neymar précise le fond de sa pensée. "Je pense surtout que Neymar senior ne peut pas se comporter comme s'il était le super pro qui gère tous les aspects de la carrière de son fils. Il n'est pas préparé pour ça. Neymar est un chic type, un garçon adorable et généreux, mais l'image qu'il renvoie est exactement l'inverse. Il y a donc un grave problème de gestion et de communication. Et c'est son père qui est responsable. Il ne peut pas tout cumuler. Tu ne peux pas imaginer gérer la carrière internationale d'un joueur quand ton unique expérience dans le milieu est d'avoir évolué en Quatrième Division...".

Même refrain chez l'ancien international Brésilien Zé Roberto, qui observe avec tristesse les remous de la plus grande star auriverde de la décennie. "Neymar doit radicalement changer d'état d'esprit", a-t-il lancé dans des propos accordés au journal allemand Süddeutsche Zeitung. "Sinon, il risque de ne plus jouer au plus haut niveau à l'âge de 30 ans. L'argent et les tentations ont toujours existé dans ce milieu et elles n'ont pas empêché Cristiano (Ronaldo) et Lionel Messi de briller. Eux vivent différemment. À ce rythme-là, Neymar va manquer le moment clé de sa carrière qui doit lui permettre de jouer un rôle capital au plus haut niveau international. Les différentes blessures qu'il a eues ces derniers mois ne l'ont pas aidé, mais il faut bien dire que dans sa tête, il n'est pas focalisé sur le foot. S'il continue ainsi, il va perdre la joie de jouer".