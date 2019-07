Mercato - PSG : le clan Neymar aurait rendez-vous avec le Barça

D’après Esporte Interativo, qui avait à l’époque annoncé l’arrivée de Neymar au PSG, l’entourage de ce dernier aurait rendez-vous avec le Barça.

Ce lundi, le présentait officiellement son maillot domicile pour la saison à venir. Et, question marketing, le club de la capitale a fait un choix osé mais finalement logique en intégrant sa superstar Neymar dans les visuels. Reste à savoir si le Brésilien aura bel et bien l’occasion de porter ce maillot un jour. Car entre sa blessure à la cheville et les innombrables rumeurs sur un éventuel retour au FC Barcelone, le doute existe.

Barcelone-Paris en 2017, Paris-Barcelone en 2019 ?

Plus tard dans la soirée, l’actualité parisienne a été relancée par le média brésilien Esporte Interativo, et surtout par son journaliste Marcelo Bechler, connu pour avoir annoncé avant tout le monde l’arrivée de Neymar au PSG, en 2017. Mais, cette fois, les destinations se trouvaient inversées. Selon notre confrère, le père et agent de Neymar ainsi que l’avocat du joueur devraient rencontrer André Cury, une sorte de scout amélioré du Barça, en Catalogne ce mardi.

Todos os caminhos levam a Barcelona. A coisa esquenta, a operação é extremamente complexa, mas amanhã pode ser “o dia D”. https://t.co/FZeJkHlUnV — Marcelo Bechler (@marcelobechler) 1 juillet 2019

S’agira-t-il de poser les premières bases d’un contrat, d’imaginer les possibles scénarios pour quitter le PSG, ou tout simplement d’un rendez-vous de courtoisie ? Si la troisième option semble à écarter, les deux premières ne le sont pas. Selon le média brésilien, un "climat de confiance règne pour un accord entre toutes les parties", alors que le vice-président blaugrana, Jordi Cardoner, annonçait récemment l’inverse.

Pini Zahavi à la manoeuvre

"Neymar veut revenir au mais je ne suis pas d'accord pour dire que le FC Barcelone s'inquiète de la signature de Neymar, ce transfert n'est pas sur la table, il n'y a pas eu de contact. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas aimé lors de son départ, il y a beaucoup à résoudre et nous devons changer de scénario. Il y a des commentaires incertains sur le fait que nous avons déjà conclu un accord avec Neymar alors que c’est faux", déclarait-il en conférence de presse.

Le Barça n’a peut-être pas trouvé d’arrangement avec Neymar mais, une chose semble se confirmer : le joueur veut quitter Paris. Le média spécialisé Paris United confirmait même la rumeur ce lundi, en racontant que le célèbre agent israélien Pini Zahavi se trouve actuellement à la manoeuvre pour trouver une porte de sortie au Brésilien, deux après lui avoir permis d’en trouver une d’entrée vers Paris.

Le Barça est-il prêt ?

Sans oublier nos confrères du quotidien régional Le Parisien, qui révélaient récemment qu’avant de retourner au à la fin du mois de mai, Neymar avait fait part à ses dirigeants de son envie de partir. Depuis tout ce temps, le PSG a dû se faire une raison mais ne laissera pas sa star, sous contrat jusqu’en 2022, quitter le club si facilement. Reste à savoir si le Barça acceptera de céder aux exigences parisiennes pour reformer la fameuse MSN.