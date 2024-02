Algérie : Un sélectionneur (très admiré) propose ses services à la FAF

L’Algérie peut désormais oublier Djamel Belmadi. Un technicien très expérimenté, s’offre à la Fédération algérienne de football.

Après avoir fait des matchs nuls lors de ses deux premières sorties en Coupe d’Afrique des Nations (CAN), l’Algérie avait été battue (1-0) par les Mourabitounes de la Mauritanie au Stade de Bouaké dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase de groupes. Une défaite qui éliminait les Verts de la compétition. Au lendemain de cette désillusion, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a jeté l’éponge.

Plusieurs entraîneurs cités proches des Guerriers du désert

Grande nation du cuir rond africain, l’Algérie est orpheline d’un technicien confirmé à la tête des Fennecs depuis la démission de Djamel Belmadi. Depuis le départ de l’ancien milieu de terrain des Verts, plusieurs noms de techniciens ont circulé pour prendre la succession. Mais rien à signer depuis.

Parmi les noms cités, se trouvait l’ancien joueur et entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane. Mais le technicien français et originaire de l’Algérie a décliné l’offre. Les noms de Patrice Beaumelle et Hervé Renard (actuellement avec les Bleues) ont été associés à la sélection algérienne. De son côté, Vahid Halilhodzic se dit « à l’écoute » de la FAF pour reprendre les commandes des Guerriers du désert. L’ancien sélectionneur du Maroc (2019-2022) avait dirigé les Fennecs entre juillet 2011 et juillet 2014. Une équipe bien connue pour le technicien yougoslave.

L'article continue ci-dessous

Getty

Amir Abdou drague et se met à la disposition de la FAF

Connu pour avoir émerveillé avec la surprenante équipe des Comores lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun (en 2022), Amir Abdou dirige actuellement la sélection nationale de la Mauritanie (avec laquelle il a été éliminé en 8es de finale de la CAN 2023), bourreau des Verts lors de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Dans une interview accordée à Compétition, un média algérien, le technicien franco-comorien propose ses services à la FAF pour remplacer Djamel Belmadi.

« Ah oui ! Surtout que l’Algérie est une grande nation de football. Recevoir autant d’éloges de la part des Algériens me fait chaud au cœur. Des amis algériens m’ont contacté pour me sonder si j’étais prêt à prendre leur sélection (…) Montrez-moi, un entraineur qui refuse l’Algérie ? Je ne peux être insensible à l’appel d’une grande nation de football telle que l’Algérie. Cependant, je dois préciser qu’à l’heure où je vous parle (hier après-midi), il n’y a eu aucun contact entre l’agence qui me représente et la Fédération algérienne », a déclaré.

Getty

L’Algérie devra patienter

Si la Fédération algérienne de football souhaiterait vraiment tenter le coup avec l’ancien coach des Comores, la FAF devrait attendre quelques semaines encore. Puisque le sélectionneur de 51 ans dit être sous contrat avec la Fédération mauritanienne de football jusqu’au 1er mars prochain. Il indique n’avoir encore pris aucune décision concernant une probable prolongation.

« Je dois préciser que mon contrat avec la Fédération mauritanienne expire le 1er mars prochain. Prochainement, on va se réunir le président Ahmed Yahia pour discuter de la prolongation de contrat. D’après mon agence, elle a été contactée par d’autres pays qui souhaitent me recruter pour entrainer leur sélection. Si la Fédération algérienne me veut, elle n’a qu’à contacter mon agence laquelle après me transmettra mais pour le moment, elle n’a reçu aucun contact de la part de votre fédération », a ajouté Amir Abdou, avant de poursuivre.

Getty

« J’échange régulièrement avec le président de la Fédération mauritanienne Ahmed Yahia. Il y a une bonne relation entre nous. Néanmoins au jour d’aujourd’hui, je n’ai pris aucune décision. On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve », a-t-il précisé. Il souligne d'ailleurs n’avoir aucune pression pour prendre une décision.