CAN 2023, l'Algérie sort par la petite porte

L’Algérie a été éliminée de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 dès les phases de poules, mardi.

Nouvelle hécatombe sur le continent africain. Aux prises avec la Mauritanie mardi pour le compte de la troisième journée de la CAN, l’’Algérie a courbé l’échine 1-0 face aux Mourabitounes. Un score qui élimine les Fennecs de la 34e édition du tournoi continental.

L’Algérie à terre devant la Mauritanie

Terrible désillusion pour l’Algérie en Coupe d’Afrique des Nations. Alors qu’ils n’avaient besoin que d’un point pour se qualifier au prochain tour, les Fennecs ont manqué le coche. Les hommes de Jamel Belmadi sont tombés face à une équipe mauritanienne, tenaces et qui aura montré de l’envie jusqu’au bout. L’on s’attendait à ce que l’Algérie domine cette partie et valide rapidement sa qualification, la Mauritanie étant largement à sa portée sur le papier, mais ce fut une tout autre histoire.

Ayant besoin d’une victoire pour passer en huitièmes de finale, c’est plutôt l’équipe d’Amir Abdou qui s’est démarquée en premier. Les Mourabitounes ont ouvert le score à quelques minutes de la pause grâce à Mohamed Dellah Yaly. Le milieu de terrain d’Al-Hudood Sports Club (Irak) trompait Mandrea sur une frappe après que la défense algérienne a repoussé le ballon dans ses pieds (37e).

L'article continue ci-dessous

La poisse pour Belmadi et l’Algérie

Menée, l’Algérie a couru derrière le score pendant tout le reste du match. Mais les Fennecs, malgré les changements de Jamel Belmadi n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets. La faute, à une défense mauritanienne bien en place et très bien organisée. Les Mourabitounes ont même fait passer quelques frayeurs aux Algériens avec des occasions franches dans les dernières minutes.

GOAL/Getty

Au final, la Mauritanie passe et l’Algérie rentre dès le premier tour pour la deuxième fois consécutive après 2022 (CAN 2021). Cela, après deux matchs nuls (1-1 vs Angola et 2-2 vs Burkina-Faso). Depuis leur sacre en 2019, les Fennecs n’ont plus réussi à passer les phases de poules. Pour Jamel Belmadi, c’est la troisième désillusion avec l’Algérie si l’on ajoute l’élimination dans les dernières secondes des barrages du Mondial 2022 contre le Cameroun.