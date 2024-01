Annoncé comme sélectionneur de l’Algérie, Vahid Halilhodzic s’exprime enfin !

Vahid Halilhodzic est cité comme possible candidat remplacer Djamel Belmadi sur le banc de l’Algérie. Le Bosnien est sorti de son silence.

Djamel Belmadi vit probablement ses derniers jours en tant que sélectionneur de l’Algérie. Même s’il n’y a pas encore eu officiellement d’accord trouvé pour la rupture de son contrat, l’entraineur champion d’Afrique 2019 va très vraisemblablement quitter ses fonctions et laisser sa place à un autre coach.

Halilhodzic, parmi les principaux candidats pour succéder à Belmadi

Mais qui pourrait bien être ce coach ? C’est la question que tous les Algériens se posent. Dans les médias récemment, de nombreux noms de techniciens circulent. Il est difficile de mêler le vrai du faux et la seule certitude pour l’instant c’est que ça ne sera pas Zinedine Zidane. L’ancienne légende des Bleus a officiellement décliné l’approche de la FAF.

Et parmi les noms qui ont été évoqués il y a celui de Vahid Halilhodzic. Le coach franco-bosnien s’est déjà occupé des Verts par le passé. Il était en place entre 2011 et 2014 et il a mené cette sélection au deuxième tour du Mondial 2014. Ce qui constitue sa meilleure performance dans cette compétition.

Si Halilhodzic est cité pour un come-back c’est aussi parce qu’il connait très bien l’actuel président de la FAF, Walid Sadi. Les deux hommes ont travaillé ensemble et ont eu une assez bonne relation. D’où les bruits d’une nouvelle collaboration à venir.

GOAL a pris la peine de joindre directement Halilhodzic pour l’interroger sur sa position. Sans poste depuis son départ du Maroc, il a indiqué qu’ « on pouvait très bien se porter sans le football ». Mais à la question s’il est prêt à replonger pour une autre mission, sa réponse a été « on verra ».

Vahid se dit « à l’écoute »

S’il est disposé à revenir sur le terrain, c’est aussi parce qu’il est très sollicité. L’a-t-il été par la FAF ? « J’ai une dizaine de propositions en ce moment. Je n’en ai même jamais eu autant dans ma vie. Je reste à l’écoule », nous a-t-il lancé de manière assez claire, en prenant donc le soin de ne pas nommer ses courtisans.

La porte semble donc entrouverte pour un retour de Halilhodzic dans le monde du football et plus précisément pour un retour en Algérie. Même si, encore une fois, l’ancien coach du PSG et de Nantes a bien pris le soin de ne donner aucun indice sur les offres reçues.