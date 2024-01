Zinedine Zidane, ce qu’il a répondu à la proposition de l’Algérie

La légende française, Zinedine Zidane, a bien été approchée pour diriger l’équipe d’Algérie en remplacement de Djamel Belmadi.

Cela ne coute rien de rêver. En quête d’un nouveau sélectionneur pour assurer la suite de Djamel Belmadi -bien que ce dernier soit toujours encore officiellement en place -, la fédération algérienne a cherché à attirer Zinedine Zidane. L’approche a été faite ces dernières heures et la réponse de l’icône française n’a pas tardé.

L’Algérie voulait frapper un gros coup

A en croire une information de L’Equipe, l’ancien entraineur du Real Madrid a décliné ce poste, tout en se disant flatté par l’intérêt qui lui est porté. Il est très attaché à la patrie d’origine de ses parents. Par le passé, il a d'ailleurs effectué plein de dons humanitaires en faveur de ce pays. A partir de là, ZZ n’a pas voulu froisser ses courtisans et a livré une raison à son refus.

Bien qu’il n’ait plus entrainé depuis deux ans et demi, le Ballon d’Or 1998 n’est pas pressé pour reprendre un poste. Et, surtout, il n’est pas du tout emballé par l’idée de diriger une sélection nationale. Du moins, autre que celle de l’Equipe de France.

Getty Images

Zidane a toujours des vues sur les Bleus

Zidane a toujours des vues sur le poste occupé par Didier Deschamps. Il a bon espoir de pouvoir prendre les rênes des Bleus très prochainement. C’est pour cette raison qu’il s’est opposé à une aventure avec les Verts. De la même manière qu’il avait décliné auparavant les approches du Brésil et des Etats-Unis.

Walid Sadi, le patron de la FAF, va donc devoir chercher ailleurs son bonheur. Des bruits ont fait état d’un accord scellé avec Patrice Beaumelle juste avant la CAN en vue d’un intérim de quelques mois, mais ils n’ont pas été confirmés.

Hervé Renard reste en pole

Selon ce qui se dit de l’autre côté de la Méditerranée, l’Algérie a des vues sur un coach « high profile ». A défaut de Zidane, elle pourrait se tourner vers Hervé Renard, voire vers son ancien coach Vahid Halilhodzic. D’autres noms de techniciens commencent à circuler ici et là, comme ceux de Vladimir Petkovic (ex Suisse), Jorge Sampaoli ou Carlos Queiroz.

A noter que l’Algérie a un tournoi amical à disputer à domicile dès le mois de mars. Ensuite, les éliminatoires du Mondial sont programmées pour le mois de juin, avec notamment un choc à domicile contre la Guinée. Les responsables en place veulent à tout prix avoir un entraineur compétent pour apporter cette échéance cruciale dans les meilleures prédispositions. La seule certitude pour l’instant c’est que ça ne sera pas avec Zinédine Zidane.