Al-Hilal : Jorge Jesus poussé à la sortie par Neymar ? Le Brésilien dit toute la vérité

L’entraîneur d’Al-Hilal, Jorge Jesus, et Neymar ne parleraient pas d’une même voix ces dernières heures. Le Brésilien explique tout.

Parti du Paris Saint-Germain cet été, Neymar Jr a signé en faveur d’Al-Hilal en Arabie Saoudite. Mais l’attaquant brésilien ne serait pas épanoui dans sa nouvelle vie dans le Golfe. Les relations entre l’ancien Barcelonais et son actuel entraîneur Jorge Jesus seraient tendues jusqu’au point où le meilleur buteur de la Seleçao aurait demandé le départ du technicien portugais aux dirigeants du club saoudien.

Neymar et Jorge Jesus ne se comprennent pas

Après six années dans le club de la capitale française, Neymar Jr est devenu un indésirable. Le Paris Saint-Germain ne voulant plus de son joueur acheté à 222 millions d’euros, lui a clairement montré le chemin de la sortie par le biais de l’entraîneur Luis Enrique et le conseiller sportif Luis Campos. En effet, l’attaquant auriverde tombe d’accord avec Al-Hilal avec qui il a fini par s’engager officiellement.

Mais Neymar ne serait plus apprécié à Al-Hilal après seulement quelques semaines passées au sein de sa nouvelle équipe. S’il a déjà créé un mécontentement entre Al-Hilal et la sélection brésilienne lors de la trêve de septembre suite à sa convocation malgré sa blessure, Neymar en rajoute une autre polémique. En effet, au cours du match de la première journée de Ligue des champions asiatique contre le club ouzbek de Navbahor Namangan (1-1), l'ancien du PSG a fait montre d’un mauvais geste envers un adversaire, très critiqué sur la toile, et qui aurait pu lui coûter une expulsion.

Ne digérant pas le geste de Neymar, l’entraîneur Jorge Jesus aurait approché son joueur pour le moraliser, mais Neymar aurait mal pris les reproches de son coach. Ces derniers jours, des médias ont évoqué que Neymar Jr aurait demandé à ses dirigeants de limoger le technicien portugais, qu’il n’apprécierait plus.

Neymar met les choses au clair !

Alors que des médias italien et espagnol ont évoqué récemment que Neymar aurait demandé la tête de son entraîneur, le joueur vient clarifier les choses et met un terme à ces « mensonges », selon ses dires. En réponse, ce lundi, à un post sur Instagram relayant cette rumeur, Neymar a tenu à faire taire les fausses rumeurs, qui visent à ternir son image.

"Des mensonges, assure-t-il. Vous devez arrêter de croire ces choses. Des pages comme celle-ci, avec des millions d'abonnés, ne peuvent pas continuer à publier de fausses nouvelles. Avec tout le respect du monde, je vous demande d'arrêter cela. C'est très irrespectueux", répond Neymar.

Ainsi, le débat est clos !