Al-Hilal : Le torchon brûle entre Neymar et son entraîneur, un doit partir !

A peine arrivé cet été, Neymar Jr ne fait plus l’unanimité au sein de l’effectif d’Al-Hilal en Arabie Saoudite.

Les relations entre Neymar Jr et son entraîneur Jorge Jesus sont très tendues ces derniers jours en Arabie Saoudite. L’attaquant brésilien et son coach ne parlent plus d’une même voix depuis la semaine écoulée.

Neymar réclame la tête de son coach

Neymar ne serait pas épanoui dans sa nouvelle vie en Arabie Saoudite. Indésirable au Paris Saint-Germain et poussé vers la sortie, l’attaquant auriverde s’est engagé avec les Saoudiens d’Al-Hilal cet été. Mais depuis son arrivée, l’ancien du FC Barcelone ne fait qu’enfler les critiques négatives sur sa personne.

En effet, en dehors de sa sélection avec la Seleçao lors de la trêve internationale, qui a donné naissance à un premier clash entre Al-Hilal et le Brésil, Neymar Jr vient d’en rajouter une couche. Lors du match de la première journée de Ligue des champions asiatique contre le club ouzbek de Navbahor Namangan (1-1), le Brésilien a fait montre d’un geste antijeu, très critiqué sur la toile.

Alors que l’entraîneur portugais aurait reproché au joueur son attitude déplorable sur le rectangle vert, Neymar s’en serait pris à son coach, selon les informations des médias italiens et espagnols. L’ancien Parisien aurait demandé à ses dirigeants d’évincer le technicien portugais.

A en croire Sport Italia et certains médias saoudiens, Jorge Jesus aurait été convoqué par les décideurs du club la semaine dernière qui lui ont signifié que son avenir était menacé s'il ne redressait pas les résultats. Après sept journées, Al-Hilal est deuxième du championnat à un point du leader, Al-Ittihad. Invincible, le club compte cinq victoires et deux matchs nuls, totalisant 17 points.

Alors que l’entraîneur aurait demandé à son joueur de revoir son attitude, Neymar n’aurait pas digéré les reproches de son coach. Les deux hommes se seraient disputés avant que le technicien portugais ne soit convoqué par les dirigeants du club, qui lui ont demandé d’améliorer ses résultats.