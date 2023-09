L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain vient de faire tomber un record du Roi Pelé en équipe nationale du Brésil.

Environ neuf mois après l’avoir égalé lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Neymar Jr vient de surpasser le Roi Pelé avec le record du meilleur buteur en sélection nationale.

Rodrygo et Raphinha font le job

Cette nuit du samedi 9 septembre 2023, le Brésil accordait son hospitalité à la sélection nationale de Bolivie au Stade olympique du Pará. Ceci dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un match que la Seleçao a remporté avec brio en s’imposant sur le score de 5-1, grâce à deux buts inscrits par l’actuel attaquant d’Al-Hilal SFC.

Déjà à la 24e minute de jeu, le Brésil prend l’avantage. L’attaquant du Real Madrid, Rodrygo Goes, ouvre le score pour permettre à la Seleçao de prendre l’avantage à la pause. Au retour des vestiaires, Raphinha double la mise pour le Brésil suite à une passe de Neymar (47e). Quelques minutes plus tard, et sur une passe de Guimaraes, Rodrygo s’offre le doublé (53e) en inscrivant le but du 3-0.

Neymar devient le meilleur buteur du Brésil

Alors qu’il a manqué un pénalty (17e) pour battre le record détenu par le Roi Pelé plus tôt, Neymar a quand-même réussi l’exploit. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain est revenu à la charge juste après l’heure de jeu (61e) inscrivant le quatrième but brésilien dans la rencontre. Ainsi, l’attaquant auriverde inscrit son 78e but en 125 apparitions avec la sélection brésilienne et bat le record de son prédécesseur.

La Bolivie réussit à réduire le score à la 78e minute. Mais ce n’est pas fini. Car le joueur vendu à Al-Hilal cet été par le Paris Saint-Germain, porte le score du Brésil à 5-1 avant le coup de sifflet final. Dans le temps additionnel (90e+3), Neymar scelle le sort des Boliviens en inscrivant le cinquième but, et son 79e avec la Seleçao.

Neymar est « très heureux » d’avoir battu ce record

Un rêve devenu réalité pour la nouvelle recrue d’Al-Hilal. En conférence de presse avant le match contre la Bolivie, Neymar s’impatientait à battre ce record du Roi Pelé. "Pelé est unanimement le roi du football. Imaginez battre quelqu'un comme lui (...) Ce sera une marque unique et ce but sera dédié à tous ceux qui m'ont aidé", avait-il déclaré en conférence de presse avant la rencontre.

Après avoir battu le record, Neymar se dit très heureux d’avoir fait l’exploit en détruisant le record de celui qui est considéré comme étant le meilleur buteur de l’histoire du football. Mais il ne se voit pas meilleur que son prédécesseur décédé le 29 décembre 2022.

"Je suis très heureux, je n'ai pas les mots. Je n'aurais jamais imaginé atteindre ce record. A partir de ce moment-là, je veux dire que l'avoir fait ne signifie pas que je suis meilleur que (Pelé) ni qu'aucun autre joueur de la sélection", a-t-il déclaré en conférence de presse après le match. "Je veux toujours écrire mon nom dans l'histoire du football brésilien et de la sélection brésilienne, aujourd'hui c'est ce que j'ai fait", a ajouté Neymar.