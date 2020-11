AC Milan - Stefano Pioli ne veut pas tout remettre en cause

Malgré la défaite cuisante de l'AC Milan face à Lille jeudi soir (0-3), l'entraîneur italien est resté positif après la rencontre. Lucide.

C'est un succès qui fera date dans l'histoire du LOSC ainsi que dans la carrière de Christophe Galtier. Toujours invaincus en cette saison, les Dogues sont allés s'imposer sur la pelouse de l'AC Milan, jeudi soir, sur le score de 3 à 0. Une victoire nette et sans bavure, à San Siro qui plus est, le scénario rêvé pour leur entraîneur.

"À 0-2, tout est devenu plus difficile, y compris mentalement"

Dans le camp d'en face, Stefano Pioli, coach de l' , préférait relativiser que céder à l'énervement, après une série de 24 matches sans revers. "Nous avons rencontré une bonne équipe, mais nous nous sommes aussi compliqué la vie après une bonne entame. est une équipe rapide et physique, et une fois que nous étions menés, nous avons concédé trop d'occasions", a ainsi confié le technicien après la rencontre au micro de Sky , avant de se focaliser sur les prochaines échéances.

"Il va falloir repartir de l'avant, en pesant le positif et le négatif de cette soirée et, pour une fois, il y aura plutôt du négatif. À 0-2, tout est devenu plus difficile, y compris mentalement. Le score est un peu sévère, nous avons été punis sur notre première erreur. C'est un groupe difficile, nous le savions, mais rien n'est fini. Nous aurons notre mot à dire", a ensuite promis Stefano Pioli. Pour rappel, l'AC Milan pointe désormais à la 2ème place du groupe H avec ses six points au compteur, un de moins que le LOSC, 1er.