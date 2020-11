LOSC - Christophe Galtier : "Ma fierté, c'est de voir ce groupe évoluer"

L'entraîneur du LOSC était sur son nuage, jeudi soir, après la large victoire de son équipe face à l'AC Milan (0-3) en Ligue Europa. Une fierté.

C'est un succès qui fera date dans l'histoire du LOSC ainsi que dans la carrière de Christophe Galtier. Toujours invaincus en cette saison, les Dogues sont allés s'imposer sur la pelouse de l' , jeudi soir, sur le score de 3 à 0. Une victoire nette et sans bavure, à San Siro qui plus est, le scénario rêvé pour leur entraîneur.

"C'est très rare, dans ce métier, d'avoir des moments de joie"

"Imaginer gagner ici, oui, mais 3-0, non, ça aurait été prétentieux. En dehors du plan de jeu, il y a eu un dépassement de soi, pour que chaque joueur aille au-dessus de ce qu'il fait d'habitude. Face au Milan, il faut se surpasser. C'est très rare, dans ce métier, d'avoir des moments de joie. Ma joie, ma fierté, c'est de voir ce groupe évoluer. C'est leur victoire. C'est une grande satisfaction", s'est ainsi félicité le technicien français après la rencontre, au micro de la chaîne Téléfoot.

"Depuis le début de la saison, l'objectif est d'aller le plus loin possible dans cette compétition. On frappe fort ce soir, mais il reste trois matches. On va recevoir Milan. Il va falloir être vigilant. J'ai un effectif qui me permet de faire différentes associations face à différentes équipes. On doit continuer notre série en . On va très peu récupérer", a ensuite ajouté Christophe Galtier, déjà concentré sur les prochaines échéances. Une chose est sûre, ce LOSC là a les qualités pour faire de grandes choses cette saison.