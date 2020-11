AC Milan-Lille 0-3, Lille corrige Milan avec un triplé de Yazici

Lille était opposé à l'AC Milan pour le compte de la 3e journée de la Ligue Europa ce jeudi et Yusuf Yazici s'est offert un triplé.

Certainement le choc de la 3e journée en , avec une grosse pression sur les épaules des Lillois. En effet, tous les clubs français engagés en Coupe d'Europe cette semaine ont perdu et il appartenait aux Dogues de sauver l'honneur du foot tricolore face à Zlatan et compagnie.

Et a régalé en première période avec un Renato Sanches absolument énorme. Le Lillois avait carrément des airs de Clarence Seedorf à San Siro.

Côté individualités nordistes brillantes, on citera aussi, forcément, Yusuf Yazici. Le joueur turc, décidément inspiré en Ligue Europa, obtenait un penalty à la 20e minute après avoir été poussé dans le dos par Romagnoli, lui qui exécutait lui-même la sentence pour ouvrir la marque.

1-0, le score au repos avec des Milanais peu dangereux et un Zlatan Ibrahimovic muselé. Lille n'allait pas en rester là dans le second acte et Yazici s'offfrait même un doublé d'une frappe croisée du gauche sur laquelle Donnarumma était surpris.

Le joueur turc allait encore plus loin pour sceller le destin de la rencontre avec un triplé 3 minutes après son deuxième but d'une nouvelle frappe du gauche qui faisait mouche. Le joueur turc devenant au passage le premier à marquer trois buts aux Rossoneri à Milan depuis Rivaldo en octobre 2000 en Champions League (Opta).

Et surtout, Yazici et ses coéquipiuers administraient aux Lombards leur première défaite de la saison, car le score n'évoluait plus. Grosse performance des Dogues, qui sauvent l'honneur de la . Et de quelle manière.