FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP
Bour Han Amoussa

Un vestiaire désabusé, la pression monte sur Xabi Alonso à Madrid

Lassé par la gestion de Xabi Alonso, le vestiaire du Real Madrid a complètement lâché l’entraineur espagnol, annoncé déjà sur la sellette.

Au Real Madrid, la situation se tend dangereusement pour Xabi Alonso après trois matches consécutifs sans victoire. Le vestiaire merengue, autrefois uni, semble désormais fracturé, avec une partie des cadres en désaccord avec les choix tactiques et la gestion humaine du technicien espagnol. Entre tensions internes et performances insuffisantes sur le terrain, la pression sur Xabi Alonso devient de plus en plus palpable. Alors que le club prépare ses prochains rendez-vous en Liga et en Ligue des Champions, l’avenir du Basque reste incertain, et chaque rencontre pourrait s’avérer déterminante pour sa position à la tête du Real Madrid.

