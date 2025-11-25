Un vestiaire désabusé, la pression monte sur Xabi Alonso à Madrid

Xabi Alonso fait face à un contexte difficile où son vestiaire est littéralement coupé en deux. Selon Foot Mercato, si le courant passe avec la "colonie française" comprenant Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, le technicien espagnol rencontre de fortes résistances auprès du clan brésilien, notamment Vinicius Jr et Rodrygo Goes. Le refus de prolongation de Vinicius, lié à ses exigences sportives et financières, illustre les frictions. Par ailleurs, Jude Bellingham peine à s’adapter pleinement au système rigide imposé par Xabi Alonso, malgré quelques performances remarquées.

Outre les problèmes d’alignement tactique, le Real Madrid enchaîne des résultats décevants. Xabi Alonso, arrivé avec une conception précise du jeu et une gestion humaine stricte, voit sa méthode critiquée pour son approche jugée trop dogmatique. Les cadres historiques et certains jeunes talents ressentent une frustration croissante, notamment Federico Valverde, cantonné à un rôle de latéral droit alors qu’il ambitionne de jouer au cœur du jeu. Selon Foot Mercato, cette décision de Xabi Alonso exacerbe les tensions au sein du vestiaire.