Au Real Madrid, la situation se tend dangereusement pour Xabi Alonso après trois matches consécutifs sans victoire. Le vestiaire merengue, autrefois uni, semble désormais fracturé, avec une partie des cadres en désaccord avec les choix tactiques et la gestion humaine du technicien espagnol. Entre tensions internes et performances insuffisantes sur le terrain, la pression sur Xabi Alonso devient de plus en plus palpable. Alors que le club prépare ses prochains rendez-vous en Liga et en Ligue des Champions, l’avenir du Basque reste incertain, et chaque rencontre pourrait s’avérer déterminante pour sa position à la tête du Real Madrid.
Un vestiaire désabusé, la pression monte sur Xabi Alonso à Madrid
Xabi Alonso contesté par le vestiaire du Real Madrid
Xabi Alonso fait face à un contexte difficile où son vestiaire est littéralement coupé en deux. Selon Foot Mercato, si le courant passe avec la "colonie française" comprenant Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, le technicien espagnol rencontre de fortes résistances auprès du clan brésilien, notamment Vinicius Jr et Rodrygo Goes. Le refus de prolongation de Vinicius, lié à ses exigences sportives et financières, illustre les frictions. Par ailleurs, Jude Bellingham peine à s’adapter pleinement au système rigide imposé par Xabi Alonso, malgré quelques performances remarquées.
Outre les problèmes d’alignement tactique, le Real Madrid enchaîne des résultats décevants. Xabi Alonso, arrivé avec une conception précise du jeu et une gestion humaine stricte, voit sa méthode critiquée pour son approche jugée trop dogmatique. Les cadres historiques et certains jeunes talents ressentent une frustration croissante, notamment Federico Valverde, cantonné à un rôle de latéral droit alors qu’il ambitionne de jouer au cœur du jeu. Selon Foot Mercato, cette décision de Xabi Alonso exacerbe les tensions au sein du vestiaire.
Le Real Madrid cherche déjà un nouveau coach
La fragilisation de Xabi Alonso se renforce avec l’ombre du président Florentino Pérez. Même si un départ immédiat n’est pas encore d’actualité, les résultats récents inquiètent le club. D’après The Athletic, un membre du staff a confié : « On sent le pessimisme dans l’air. Il y avait beaucoup d’enthousiasme au début de la saison, et cela se retourne peut-être contre nous aujourd’hui. L’immédiateté est rarement atteinte, et dans ce club, le niveau d’attente est brutal. » La presse espagnole multiplie également les critiques, mettant en lumière l’impact négatif des choix tactiques de Xabi Alonso sur l’équipe.
Par ailleurs, Foot Mercato souligne que Florentino Pérez aurait commencé à sonder le marché pour anticiper un éventuel remplacement. Le nom de Zidane, bien qu’annoncé pour prendre les rênes de l'équipe de France, reste évoqué par les supporters et les médias, soulignant la pression pesant sur Xabi Alonso. La division dans le vestiaire et les tensions croissantes avec les joueurs clés renforcent l’impression d’une situation explosive, accentuant la fragilité de l’entraîneur à Madrid.
Les prochains rendez-vous déterminants pour Xabi Alonso et le Real
Les prochains matches constituent un véritable test pour Xabi Alonso et son staff. Après un nul laborieux face à Elche (2-2 dimanche), le Real Madrid se rend en Grèce pour affronter l’Olympiakos en Ligue des Champions ce mercredi (21h), un match crucial pour restaurer la confiance. Selon The Athletic, certains joueurs estiment que l’équipe est « un désastre », illustrant le désarroi général. Le succès à l’extérieur sera capital pour apaiser les tensions internes et convaincre le président de maintenir sa confiance.
Enfin, la confrontation au Bernabéu face à Manchester City, le 10 décembre, pourrait constituer un véritable juge de paix pour Xabi Alonso. Une nouvelle défaite face à un cador européen viendrait renforcer les doutes sur ses capacités à gérer un vestiaire d’egos et à produire un football conforme aux attentes du club. Foot Mercato note que l’ambiance au sein du staff et du vestiaire est déjà pesante, et chaque résultat pourrait s’avérer déterminant pour l’avenir de l’entraîneur espagnol au Real Madrid.