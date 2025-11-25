Xabi Alonso au Real Madrid, c'est déjà fini ?

La situation s'est encore confirmée après un troisième match nul contre Elche et une prestation inquiétante. Lundi a été marqué par les informations faisant état d'un ultimatum lancé par Vinicius Junior au club. Le Brésilien est l'une des trois stars majeures dont les relations avec Alonso sont tendues.

« Test raté » : la direction du Real Madrid analyse le match nul contre Elche.

Après des semaines de spéculation, le déplacement des Merengues à Elche était perçu comme l'occasion de mettre fin aux rumeurs et d'apaiser les tensions à Valdebebas. Cependant, selon Diario AS, la direction du Real Madrid estime que le test a été un échec cuisant pour tous, et le manque de combativité des joueurs est particulièrement préoccupant.

Le manque de communication entre les joueurs et l'entraîneur est palpable depuis le Clasico, et Alonso peine à mobiliser son équipe face à l'adversité. Le Real Madrid lui laissera le temps de s'assurer que cette situation n'est que passagère, mais attend une réaction rapide.

Le tableau dressé par Jorge Picon est encore plus sombre pour Alonso, affirmant que certains joueurs sont déjà favorables à un changement d'entraîneur. Il note que la situation « commence à devenir intenable » et que la frustration des joueurs envers l'entraîneur est plus importante qu'on ne le pense.

Au sein de la direction, certains commencent à penser qu'un changement d'entraîneur est peut-être la seule solution. Le Real Madrid se déplace maintenant en Grèce pour affronter l'Olympiakos, et tout résultat autre qu'une victoire pourrait compromettre sérieusement le mandat d'Alonso. Outre les trois points, Alonso aura absolument besoin d'une bonne performance pour se ménager un peu de répit.